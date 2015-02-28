Parmakların suda buruşmasının gerçek nedeni

İngiliz ''Biology Letters'' dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması buruşmuş parmakların ıslak durumlarda daha iyi kavrama sağladığını gösterdi.Araştırmacılardan Tom Smulders, bunun, ''Araçların daha iyi yol tutmasını sağlayan lastiklerdeki tırtıklara benzediğini'' vurguladıSmulders ve ekibi, gönüllülerden önce elleri kuru olarak farklı boyutlardaki misketleri tutmalarını istedi

Daha sonra bilim adamları gönüllülere bu işlemi ellerini 30 dakika sıcak suda beklettikten sonra yaptırdı.Katılımcıların parmakları buruşmuşken ıslak misketleri daha çabuk yakaladıkları görüldü.



Kaynak:sabah