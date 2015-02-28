Parmakların suda buruşmasının gerçek nedeni

28 Şubat 2015 Cumartesi 16:06
SUDA uzun süre kaldığında parmakların buruşması derinin süngerimsi özelliğinden değil, ıslak nesneleri daha iyi kavrayabilmesi için.İngiliz ''Biology Letters'' dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması buruşmuş parmakların ıslak durumlarda daha iyi kavrama sağladığını gösterdi.Araştırmacılardan Tom Smulders, bunun, ''Araçların daha iyi yol tutmasını sağlayan lastiklerdeki tırtıklara benzediğini'' vurguladıSmulders ve ekibi, gönüllülerden önce elleri kuru olarak farklı boyutlardaki misketleri tutmalarını istediDaha sonra bilim adamları gönüllülere bu işlemi ellerini 30 dakika sıcak suda beklettikten sonra yaptırdı.Katılımcıların parmakları buruşmuşken ıslak misketleri daha çabuk yakaladıkları görüldü.
Kaynak:sabah
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Son Güncelleme: 28.02.2015 15:11