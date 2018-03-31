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Parmaklardaki çıtlama sesi nereden geliyor
Parmaklardaki çıtlama sesi nereden geliyor
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Parmaklardaki çıtlama sesi nereden geliyor

Bilim insanları, en sinir bozucu alışkanlıklardan birini inceledi. Basınç değişince ufak baloncukların eklemlerdeki sıvıda patlaması bu çıtlama sesini çıkarıyor

Parmaklardaki çıtlama sesi nereden geliyor

Bilim insanları, en sinir bozucu alışkanlıklardan birini inceledi. Basınç değişince ufak baloncukların eklemlerdeki sıvıda patlaması bu çıtlama sesini çıkarıyor

31 Mart 2018 Cumartesi 14:35
Parmaklardaki çıtlama sesi nereden geliyor
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BİLİM insanları insanlığın en sinir bozucu alışkanlıklarından birini inceliyor. Parmaklarınızı çıtlattığınızda çıkardığımız ses nereden geliyor?

 Fransa ve ABD'deki araştırmacılar çıtlatmanın üç matematiksel denklemle açıklanabileceğini söylüyor.

Bu modele göre basınç değişince ufak baloncukların eklemlerdeki sıvıda patlaması bu çıtlama sesini çıkarıyor.

Şaşırtıcı bir biçimde bu fenomen yüz yıldan fazla bir süredir tartışılıyor.

PARMAKLARINI ÇITLATIRKEN ARAŞTIRMAYA KARAR VERDİ

Fransa'da École Polytechnique araştırma kurumu öğrencisi Vineeth Chandran Suja sınıfta parmaklarını çıtlatırken bunu araştırmaya karar verdi.

Chandran Suja öğretim üyesi Dr. Abdul Barakat ile parmak eklemleri ve el kemikleri arasından çıkan sesleri açıklamak için bir dizi denklem geliştirdi.

BASINÇ DEĞİŞİMLERİ

Chandran Suja BBC'ye açıklamasında "Birinci denklem parmaklarımızı çıtlattığımızda basınç değişimlerini açıklıyor. İkinci denklem ise basınç değişimlerine yanıt olarak baloncukların boyutlarının değişimlerini açıklanıyor. Üçüncü denklemde ise baloncukların boyut değişimlerinin ses çıkaranlarla eşleştirilmesi yapılıyor" dedi.

Şu anda California'da Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alan Chandran Suja, denklemlerin parmak çıtlama sesini açıklayan bütün bir matematik modeli oluşturduğunu söyledi.

ÇITLAMA SESİ İÇİN MATEMATİK MODELİ

Chandran Suja "Parmaklarımızı çıtlattığımızda aslında eklemlerimizi birbirinden ayırıyoruz. Bunu yaptığımızda basınç düşüyor ve eklem sıvısında baloncuklar oluşuyor. Çıtlatma anında basınçtaki değişimler baloncukların boyutunu büyük bir hızla değiştiriyor ve bu da çıtlatma sesine neden oluyor" dedi.

Bu model birbiriyle çelişen iki teori arasında da köprü oluşturuyor. Baloncukların sıvıda patlayarak ses çıkardığı görüşü ilk defa 1971 yılında ortaya atılmıştı.

Bu tarihten 40 yıl sonra yeni deneyler baloncukların sıvıda parmaklar çıtlatıldıktan sonra da kaldığını göstermişti.

Yeni matematik modeline göre baloncukların kısmen patlaması sesin çıkması için yeterli. Parmaklar çıtlatıldıktan sonra çok ufak baloncuklar eklem sıvısında dolaşmayı sürdürüyor.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışma baloncukların patlamasıyla oluşan basıncın akustik dalgalar yarattığı ve matematiksel olarak ölçülebileceğini gösterdi.

Araştırma ayrıca neden bazı insanları parmaklarını çıtlatamadığını da açıklıyor. Eğer elinizdeki eklemler arasında geniş bir alan varsa, sıvıdaki basınç çıtlatma sesi çıkarmak için yeterince düşmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
BilimAbdul Barakatçıtlama Sesi
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