Papatya her derde deva: Diş eti hastalıklarına papatyalı çözüm

DAMAKLARDA şişme, kızarma, yumuşama, acımasa bile birden ve kolayca kanama ve damak rengindeki değişiklik ile kendini gösterir. Damaklar sağlıklı pembe renginin yerini, tozlu kırmızı bir renge bırakır.

Diş eti iltihaplanması için uygulanacak bitkisel formül;

1 bardak kaynayan suya 4­5 gr papatya atılır. 5 dakika demlendirilir. Süzülür ve ılınması beklenir. Ilınan bu suya diş fırçası batırılarak dişler fırçalanır. Dişler fırçalanırken, diş etlerine de fırça ile hafifçe masaj yapılır. Ayda 2­3 kere uygulandığında, sağlıklı diş etlerine sahip olmak mümkündür.

