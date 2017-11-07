Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
114029
ALTIN
158.483
DOLAR
3.8620
STERLİN
5.0695
EURO
4.4684
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını etkiliyor!
Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını...
banner468

Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını etkiliyor!

Pankreas kanserinde hastaların yaşam süresinden dört gendeki değişimlerin sorumlu olduğu bildirildi

Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını etkiliyor!

Pankreas kanserinde hastaların yaşam süresinden dört gendeki değişimlerin sorumlu olduğu bildirildi

07 Kasım 2017 Salı 11:46
Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını etkiliyor!
banner404

PANKREAS kanserinde hastaların yaşam süresinden dört gendeki değişimlerin sorumlu olduğu bildirildi.
Sonuçları "JAMA Oncology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Rochester Üniversitesine bağlı Wilmot Kanser Enstitüsü, Dana Farber/Brigham ve Kadın Kanser Merkezi ile Stanford Kanser Enstitüsünde pankreas adenokarsinomu olan 356 hasta incelendi.
Tüm vakalarda pankreastaki tümörlü hücreler ameliyatla temizlendikten sonra bilim adamları kanserli doku ve yakındaki normal dokudan DNA örnekleri aldı ve örnekleri kullanarak gelecek nesil DNA dizilimi yaptı.
 Araştırma sırasında özellikle KRAS, CDKN2A, SMAD4 ve TP53 genlerinin aktivitesine odaklanıldığı, bu genlerden 3'ünün veya hepsinin değişime uğradığı hastaların ameliyat sonrası hayatta kalma şansı en düşük olanlar olduğu ifade edildi. 
Pankreas adenokarsinomunun, en yaygın pankreas tümörü olduğu belirtiliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PankreasKanserKRASCDKN2ASMAD4TP53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biberon çürüğü basit önlemlerle engellenebilir!
Biberon çürüğü basit önlemlerle engellenebilir!
Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!
Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!
Grip, anne karnındaki bebeği de etkiliyor!
Grip, anne karnındaki bebeği de etkiliyor!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim