Öyle bir faydası varmış ki! En acısını vücudunuza sürün

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vazgeçilmez baharatlarından acı-kırmızı biber tozu kesik ya da yaralanmadan kaynaklanan büyük-kanamalı yaraları anında durduruyor. Özellikle acı severlerin bolca tükettiği kırmızı biberin hiç bilmediğimiz bir yönü ortaya çıktı Yerli Amerikalıların özellikle kullandığı ve Doğu mutfağının da vazgeçilmez tatlarından biri olan acı-kırmızı Arnavut biberi ilk yardım malzemesi olarak kullanılıyor! Kırmızı biber kanama yaşanan bölgelerin üzerine sürüldüğünde kan akışını ve kaybını 'anında' kesiyor! İster inanın ister inanmayın, kırmızı biber sizin mutfakta olmasa bile, herkesin ecza dolabında olması gereken bir bitki... Cayenne adı verilen acı arnavut biberi acil ilk yardım kitlerinin adeta bir parçası... Acı-kırmızı biber, araştırmalara göre ayrıca kalp krizinin önlenmesinde de oldukça etkin bir madde... İşte acı kırmızı biberin olağanüstü sağlık ve tıbbi faydaları...

DIŞ YARALAR İÇİN CAYENNE (ACI ARNAVUT BİBERİ) NASIL KULLANILIR?

Biraz acı biber tozu alın ve kanama olan bölgeye doğrudan koyun, kanamanın 10-15 saniye içinde durduğunu göreceksiniz. Daha büyük bir yara ise acı toz biberi, kılık bir bardak su içine atarak karıştırın bir çay kaşığı almak suretiyle hızlı bir şekilde için.

KANAMAYI NASIL DURDURUYOR?