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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Öyle bir etkisi var ki! Kahvaltıdan 15 dakika önce içerseniz...

Metabolizmayı uyaran maydanoz, kan dolaşımını hızlandırıyor ve dokulara daha fazla kan ulaşmasını sağlayarak yağ yakıcı etki sağlıyor

Öyle bir etkisi var ki! Kahvaltıdan 15 dakika önce içerseniz...

Metabolizmayı uyaran maydanoz, kan dolaşımını hızlandırıyor ve dokulara daha fazla kan ulaşmasını sağlayarak yağ yakıcı etki sağlıyor

12 Mart 2015 Perşembe 13:28
Öyle bir etkisi var ki! Kahvaltıdan 15 dakika önce içerseniz...
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MAYDANOZ C vitamini açısından zengin bir bitkidir. Sağlığı koruduğu gibi vitamin deposu olduğu için her yaşta her kesimin yemesi önemle tavsiye edilir. Her sabah kürü için yarım demet maydonuzu sapıyla beraber ortadan kırıp blendırın içine koyun. Bir adet tam limonun suyunu sıkıp üzerine yarım bardak su koyun. Elde ettiğiniz yeşil suyu her sabah kahvaltıdan 15 dakika önce için. Böylece gereksiz yağların yanması hızlanacak.
Not: Kür 15 gün ara vermeden yapılıyor ardından 5 gün ara verilip tekrar başlanıyor.
Kaynak: Piramit Haber
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Son Güncelleme: 12.03.2015 12:31
Anahtar Kelimeler:
MaydanozKahvaltıdan 15 Dakika önceSabah KürüVitamin DeposuVitaminKan DolaşımıMetabolizmaYağ YakıcıKan
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