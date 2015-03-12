Öyle bir etkisi var ki! Kahvaltıdan 15 dakika önce içerseniz...

12 Mart 2015 Perşembe 13:28
MAYDANOZ C vitamini açısından zengin bir bitkidir. Sağlığı koruduğu gibi vitamin deposu olduğu için her yaşta her kesimin yemesi önemle tavsiye edilir. Her sabah kürü için yarım demet maydonuzu sapıyla beraber ortadan kırıp blendırın içine koyun. Bir adet tam limonun suyunu sıkıp üzerine yarım bardak su koyun. Elde ettiğiniz yeşil suyu her sabah kahvaltıdan 15 dakika önce için. Böylece gereksiz yağların yanması hızlanacak.
Not: Kür 15 gün ara vermeden yapılıyor ardından 5 gün ara verilip tekrar başlanıyor.
Kaynak: Piramit Haber
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Son Güncelleme: 12.03.2015 12:31