Otizme su terapi desteği

Şerife ÇOBAN

KURUM bünyesinde özel olarak düzenlenen ısıtmalı hidroterapi havuzunda otizmli bireylere bireysel ve grup halinde aquaterapi uygulamaları yapılıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan kurum kurucusu psikolog Feridun Özdeş, "Otizm spekturum bozukluğu tanısı almış bireylerin bilinen en etkin tedavisinin eğitim olduğu bir gerçek. Ancak otizmli bireylerle masa başında ve dört duvar arasında, masaya sıkıştırılarak yapılan eğitimler fayda değil zarar vermektedir. Eğitim modelleri çeşitlendirilmeli ve iletişimi desteklemelidir. Kurumumuz uyguladığı bir çok programın yanısıra özellikle Anadolu Üniversitesi Engelliler Enstitüsünün ve gelişmiş ülkelerin bir çoğunun uyguladığı ‘Su İçi Müdahele Tekniği’ni de uygulamaktadır. Uygulamalar fizyoterapist, özel eğitim uzmanı, psikolog ve spor koordinasyon eğitmenin ortak çalışmaları ile yürütülüyor. Bu uygulamadan çok net olumlu sonuçlar alıyoruz. Bu durum iletişim becerilerini geliştiriyor, özgüven ve sosyal etkileşim fırsatı sunuyor, fiziksel uygunluğun korunmasını sağlıyor. Davranış problemlerinde azalma, planlama yetisi, motor koordinasyon gelişimi, dikkat süresinde artış, tekrar eden yineleyici hareketlerde azalma, duyusal hassasiyette azalma, bilişsel süreçlerin organizasyonu gibi daha sayılabilecek bir çok alanda gelişmeler anlamlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Çalışmalarımıza destek olan bilgileri ile bizleri yönlendiren Doç Dr. Mehmet Yanardağ hocaya da teşekkür ederim" dedi.