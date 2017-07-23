Öpüşmek kısırlık yapabilir!

ALKOL kafein ve kötü beslenmenin üreme kapasitesini azalttığı biliniyordu ama kimsenin aklına sıradan bir öpücüğü suçlamak gelmemişti. İtalya’da yapılan bir araştırmayı anlatan Jinekolog Dr. Betül Görgen, açıklanamayan kısırlık ile öpüşme yoluyla bulaşan bir virüs arasında bağlantı saptandığını söyledi.



Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gebe kalmada zorluk çeken fakat neden gebe kalamadığı bilinmeyen kadınlar için bir ümit olan keşif hakkında şu bilgileri verdi:



“İtalya'da Ferrera Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı açıklanamayan kısırlığı olan kadınları muayene etti ve bu kadınların yüzde 43’ünün Herpes virüsünün bir tipi olan HHV-6A ile enfekte olduğunu saptadı. Bu virüs üreme potansiyeli normal olan kadınlarda saptanmadı."



Açıklanamayan kısırlık olgularının yaklaşık dörtte birinin farklı çözümler aradığını, pahalı ve travmatik tedavi yollarına yöneldiğini dile getiren Dr. Görgen, “HHV-6A virüsüyle enfekte olan kadınlarda sitokin seviyeleri anormal olarak bulunmuştur. Sitokinler yumurtanın döllenmesinde ve fetal gelişmede önemli rol oynayan, hücreler arasındaki etkileşimi sağlayan sinyal veren proteinlerdir. Bilim insanları aynı zamanda adet döngüsü süresince normal dalgalanmalar gösteren östradiol hormonunu da bu virüsle enfekte olmuş kadınlarda yüksek saptamışlardır” değerlendirmesinde bulundu.

