Öpüşme yoluyla bulaşan en yaygın 5 hastalık

Öpüşmek herkesin sevdiği bir eylem, peki öpüşmenin aynı zamanda zararlı bir eylem olduğunu biliyor muydunuz?



Öpüşme yoluyla bulaşan ve bağışıklık sistemini zayıflatan birçok önemli hastalık mevcut. Öpüşme yoluyla bulaşan en yaygın hastalıkları sizler için hazırladık, işte bağışlıklık sistemini zayıflatan en yaygın 5 hastalık…

İnfeksiyöz mononükloz

‘Öpücük hastalığı’ olarak bilinen bu hastalık tükürük yoluyla bulaşan hastalıkların başında geliyor. Hastalığın herhangi bir yaş sınırı bulunmamakla birlikte en çok ergenlik dönemindeki gençlerde görüldüğü biliniyor. Virüs belirtileri arasında ise ateş, boğaz ağrısı ve lenf düğümlerinde şişlik yer alıyor.



Nasıl tespit edilir?

Belirtileri fark ettiğiniz anda doktora gitmeniz gerekli. Yapılacak kan testine göre hastalık teşhis edilebilir.

Sitomegalovirüs

En yaygın virüs çeşitleri arasında sitomegalovirüs yer alıyor. Bu hastalık cinsel temas, kan transferi ya da vücut sıvılarının direk teması ile bulaşabilen bir hastalık olması sebebiyle dikkate alınması gereken bir virüs türü.



Nasıl tespit edilir?

Virüsün tespit edilebilmesi için kan örneklerine ihtiyaç vardır. Hastalığın direk bir tedavisi olmadığı için genellikle ilaç kullanımı gerektirmez, hastanın hijyen alışkanlıklarını değiştirmesi hastalığı önleyen önemli bir etken olacaktır

Diş eti iltihabı

Diş eti iltihabı özellikleri dişleri etkiler ve ağız boşluğu içine sürekli olarak bakteri salgılanmasına neden olur. Diş eti iltihabı belirtileri arasında dişte kanama, kızarma ve şişkinlik yer alır.



Nasıl tespit edilir?

Diş etlerinde kanama olması ya da şişlik olması halinde zaman kaybetmeden doktora gitmeniz gerekli. Diş eti iltihabı kötü bir nefes kokusuna ve ağrılara neden olacağından en kısa sürede tedavisi yapılmalıdır.

Streptotokal farenjit

Streptotokal farenjit, ciddi bir boğaz enfeksiyonudur. Enfeksiyonun bulaşıcı olması hastalığa sahip bir kişiyle yapılacak temastan oluşabilir. Enfeksiyona sahip kişinin yanınızda hapşırması bile hastalığı kapmanız için yeterli olacaktır. Virüsün belirtileri arasında baş ağrısı, ateş, şişkinlik, boğaz ağrısı ve tahrişi yer alır.



Nasıl tespit edilir?

Hastalığın tespit edilebilmesi için boğazdan alınacak bir pamuklu çubuğa ihtiyaç vardır. Bu işlemden sonuç alınamaması halinde doktorun boğaz kültürü işlemi yapması gerekebilir.

Uçuk

Çoğu kişinin günlük hayatta karşılaştığı bir sorun olan uçuk aslında bir enfeksiyon.Herpes(HSV) isimli virüsten kaynaklanan bu virüs öpüşme yoluyla geçer. Virüsün belirtileri arasında boğaz ağrısı, lenf düğümlerinde şişlik ve 3 günden fazla süren ateş gibi belirtiler bulunur.



Nasıl tespit edilir?

Bir iki hafta içinde geçen uçuğa karşı tropikal krem ya da reçeteli ilaç kullanımı yapabilirsiniz

Öpüşmeden önce neler yapılmalı?

-Dişlerinizi düzgün bir biçimde fırçalamaya özen gösterin.

-Düzenli aralıklarla diş ipi kullanın.

-Yılda bir kez diş konrolüne gidin.

-Diş fırçanızı 3 ayda bir değiştirin.

-Gargara kullanımı ile mikroplardan korunun.