Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104283
ALTIN
172.075
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.5937
EURO
4.9114
Alanya - Antalya Hava Durumu - 1 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat! Böcek yemiş olabilirsiniz
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat!...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak

Öpüşme yoluyla bulaşan en yaygın 5 hastalık

Öpüşme yoluyla bulaşan yaygın hastalıklardan haberdar mısınız? Yapılan araştırmalar öpüşme yoluyla bulaşan mikropların % 95’lik bir kısmının tükürük ve burun mukozasında olduğunu ortaya koydu. Herkesin haberdar olması gereken bulaşıcı hastalıkları sizler için topladık, işte o hastalıklar…

Öpüşme yoluyla bulaşan en yaygın 5 hastalık

Öpüşme yoluyla bulaşan yaygın hastalıklardan haberdar mısınız? Yapılan araştırmalar öpüşme yoluyla bulaşan mikropların % 95’lik bir kısmının tükürük ve burun mukozasında olduğunu ortaya koydu. Herkesin haberdar olması gereken bulaşıcı hastalıkları sizler için topladık, işte o hastalıklar…

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:34
Öpüşme yoluyla bulaşan en yaygın 5 hastalık
banner404

Öpüşmek herkesin sevdiği bir eylem, peki öpüşmenin aynı zamanda zararlı bir eylem olduğunu biliyor muydunuz?

Öpüşme yoluyla bulaşan ve bağışıklık sistemini zayıflatan birçok önemli hastalık mevcut. Öpüşme yoluyla bulaşan en yaygın hastalıkları sizler için hazırladık, işte bağışlıklık sistemini zayıflatan en yaygın 5 hastalık…

İnfeksiyöz mononükloz
‘Öpücük hastalığı’ olarak bilinen bu hastalık tükürük yoluyla bulaşan hastalıkların başında geliyor. Hastalığın herhangi bir yaş sınırı bulunmamakla birlikte en çok ergenlik dönemindeki gençlerde görüldüğü biliniyor. Virüs belirtileri arasında ise ateş, boğaz ağrısı ve lenf düğümlerinde şişlik yer alıyor.

Nasıl tespit edilir?

Belirtileri fark ettiğiniz anda doktora gitmeniz gerekli. Yapılacak kan testine göre hastalık teşhis edilebilir.

Sitomegalovirüs
En yaygın virüs çeşitleri arasında sitomegalovirüs yer alıyor. Bu hastalık cinsel temas, kan transferi ya da vücut sıvılarının direk teması ile bulaşabilen bir hastalık olması sebebiyle dikkate alınması gereken bir virüs türü. 

Nasıl tespit edilir?
Virüsün tespit edilebilmesi için kan örneklerine ihtiyaç vardır. Hastalığın direk bir tedavisi olmadığı için genellikle ilaç kullanımı gerektirmez, hastanın hijyen alışkanlıklarını değiştirmesi hastalığı önleyen önemli bir etken olacaktır

Diş eti iltihabı
Diş eti iltihabı özellikleri dişleri etkiler ve ağız boşluğu içine sürekli olarak bakteri salgılanmasına neden olur. Diş eti iltihabı belirtileri arasında dişte kanama, kızarma ve şişkinlik yer alır. 

Nasıl tespit edilir?
Diş etlerinde kanama olması ya da şişlik olması halinde zaman kaybetmeden doktora gitmeniz gerekli. Diş eti iltihabı kötü bir nefes kokusuna ve ağrılara neden olacağından en kısa sürede tedavisi yapılmalıdır.

Streptotokal  farenjit
Streptotokal farenjit, ciddi bir boğaz enfeksiyonudur. Enfeksiyonun bulaşıcı olması hastalığa sahip bir kişiyle yapılacak temastan oluşabilir. Enfeksiyona sahip kişinin yanınızda hapşırması bile hastalığı kapmanız için yeterli olacaktır. Virüsün belirtileri arasında baş ağrısı, ateş, şişkinlik, boğaz ağrısı ve tahrişi yer alır.

Nasıl tespit edilir?
Hastalığın tespit edilebilmesi için boğazdan alınacak bir pamuklu çubuğa ihtiyaç vardır. Bu işlemden sonuç alınamaması halinde doktorun boğaz kültürü işlemi yapması gerekebilir.

Uçuk 
Çoğu kişinin günlük hayatta karşılaştığı bir sorun olan uçuk aslında bir enfeksiyon.Herpes(HSV) isimli virüsten kaynaklanan bu virüs öpüşme yoluyla geçer. Virüsün belirtileri arasında boğaz ağrısı, lenf düğümlerinde şişlik ve 3 günden fazla süren ateş gibi belirtiler bulunur. 

Nasıl tespit edilir?
Bir iki hafta içinde geçen uçuğa karşı tropikal krem ya da reçeteli ilaç kullanımı yapabilirsiniz

Öpüşmeden önce neler yapılmalı?
-Dişlerinizi düzgün bir biçimde fırçalamaya özen gösterin.
-Düzenli aralıklarla diş ipi kullanın.
-Yılda bir kez diş konrolüne gidin.
-Diş fırçanızı 3 ayda bir değiştirin.
-Gargara kullanımı ile mikroplardan korunun.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 30.04.2018 15:51
Anahtar Kelimeler:
Bulaşıcı Hastalıköpüşme YoluÖPÜŞME
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peyniri böyle saklayın
Peyniri böyle saklayın
Kansere çare olan: Pelemir bitkisi
Kansere çare olan: Pelemir bitkisi
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat! Böcek yemiş olabilirsiniz
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat! Böcek yemiş olabilirsiniz

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim