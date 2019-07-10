'Omuzlarınız eşit değilse nedeni o hastalık'

PROF. Dr. Özgür Özdemir, omurganın sağa veya sola eğilmesi ile ortaya çıkan skolyozun, doğumsal olabildiği gibi sonradan da gelişebileceğini söyledi. Prof. Dr. Özdemir, "Skolyoz, omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Normal ve sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukardan aşağıya yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır. Skolyozda ise omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında döner. Omurgaya arkadan bakıldığında eğrilik düz durulduğunda bile fark edilebildiği gibi bazen bu denli net değildir ve ancak öne eğilme durumunda, kontroller ve röntgen filmlerinde anlaşılabilir" diye konuştu.

Skolyozun daha çok ergenlik yaşlarında ortaya çıktığını aktaran Prof. Dr. Özdemir, "Erken dönemlerde müdahale edilmediği takdirde hem kozmetik hem de kalp ve solunum sistemi üzerinde telafisi zor hasarlara yol açabilir. Hastanın ve kendisinin vücut şeklini gözlemleyerek bazı belirtileri fark etmesi hastalığın teşhisinde önem arz eder" dedi.

Prof. Dr. Özgür Özdemir, hastalığın genel olarak belirtilerini ise şöyle sıraladı: Omuz seviyeleri arasında eşitsizlik, bel çukurlarındaki asimetri, bel kemiğinde bir tarafın öne çıkıntı yapması, sırtta bir tarafta kemik kabarıklık (kürek kemiğinde tümsek görünümü).

MR İNCELEMESİ İLE TANI KONULUYOR

Skolyoz tanısının ayakta çekilen tüm omurgayı içine alan röntgen filmi ve klinik muayenede yukarıda sayılan belirtilerin bir veya birkaçının bulunması ile konulduğunu belirten Prof. Dr. Özdemir, "Skolyoz tanısı konulduğunda sebebe yönelik MR incelemesi gereklidir. Ayakta çekilen tüm omurganın ön arka ve yan radyografilerinde, eğriliğin başladığı ve sonlandığı omurlar arasındaki açı ölçülür ve bu açının ilerlemesine göre takip edilir. Bu açıya 'Cobb Açısı' denir. Bu açı 10 dereceden fazla ise skolyoz teşhisi konur" dedi.

KORSE VE FİZİK TEDAVİ ÖNEMLİ

50 derecenin üzerindeki eğriliklerde ve takiplerde eğriliğin arttığı hastalarda cerrahi uygulanması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özgür Özdemir, "Diğer durumlarda korse tedavisi ve fizik tedavi yapılmalıdır. Cerrahi tedavi sırt ve bele yerleştirilen implantlar (vida-çubuk) yardımıyla başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Cerrahi sırasında omurilik fonksiyonlarının monitorize edilmesi hasta ve hekim açısından işlemin güvenilirliğini artıran bir yöntemdir ve merkezimizde rutin olarak kullanılmaktadır" diye konuştu.