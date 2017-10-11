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Ömre ömür katan Pioppi Diyeti

İtalya’da bulunan Pioppi, tüm dünyanın en sağlıklı köyü olarak biliniyor. Çünkü o bölgede yaşayan herkes neredeyse 100 yaşına kadar yaşıyor. Tabii ki bunun bir sırrı var. İşte ömrü 10 yıl uzatan Pioppi Diyeti

Ömre ömür katan Pioppi Diyeti

İtalya’da bulunan Pioppi, tüm dünyanın en sağlıklı köyü olarak biliniyor. Çünkü o bölgede yaşayan herkes neredeyse 100 yaşına kadar yaşıyor. Tabii ki bunun bir sırrı var. İşte ömrü 10 yıl uzatan Pioppi Diyeti

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:28
Ömre ömür katan Pioppi Diyeti
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İTALYA'DA bulunan Pioppi, tüm dünyanın en sağlıklı köyü olarak biliniyor. Çünkü o bölgede yaşayan herkes neredeyse 100 yaşına kadar yaşıyor. Tabii ki bunun bir sırrı var. İşte ömrü 10 yıl uzatan Pioppi Diyeti

Pioppi halkı, çok fazla çikolata, tam yağlı yoğurt ve kırmızı şarap tüketse de 100 yaşına kadar yaşamak onlar için çok basit. Elbette bunun da bir sırrı var: Elma Sirkesi

Pioppi diyetini takip ederken her güne bir çorba kaşığı sirke ile başlamak, ömrünüze ömür katıyor

İşte Pioppi Diyeti

Pazartesi 
Kahvaltı: Sadece kahve ya da Hindistan cevizi kreması 
Öğle: Mantarlı omlet, hindistan cevizli kahve
Öğle arası: Konserve istiridye, çilekli tam yağlı yoğurt, bir avuç fındık ve tarçın
Akşam: Ispanaklı ve avokado dilimli biftek, 2 kare bitter çikolata, bir bardak çay

Salı
Kahvaltı: Sadece hindistan cevizli kahve
Öğle: Kızarmış domates ve hellim, tavuk suyuna sebze çorbası, yağlı balık ve hindistan cevizli kahve
Akşam: Sebzelerle birlikte ızgara somon, iki kare bitter çikolata ve bir bardak çay

Çarşamba
Kahvaltı: Hindistancevizli kahve
Öğle: Tam yağlı hindistan cevizli ve çilekli yoğurt, bir avuç fındık, tarçın, zerdeçal ve hindistan cevizli kahve

Perşembe
Kahvaltı:  2 ya da 3 yumurta, kızarmış somon yanında avokado, hindistan cevizli kahve
Öğle: Kefir ya da hindistancevizli smoothie, bi tutam tarçın, zerdeçal ve nane
Akşam: Sızma zeytinyağı ile yapılmış tavuk suyu çorbası, hindistan cevizi bombası ( kakao, tarçın, hindistancevizi yağı, hindistancevizi kreması, fındık) bir bardak çay

Cuma
Kahvaltı: Pastırmalı yumurta, avokado, hindistan cevizli kahve
Öğle: Balık çorbası
Akşam: Düşük kalorili pizza, hindistancevizi bombası, bir bardak çay

Cumartesi
Kahvaltı: Fındık ezmeli omlet, çilek ve tam yağlı yoğurt, hindistan cevizli kahve
Öğle: Akdeniz salatası
Akşam: Kızarmış tavuk, tatlı patates, hindistan cevizi bombası ve bi bardak çay

Pazar
Kahvaltı:  Kızarmış somon balığı, omlet, avokado ve hindistan cevizli kahve
Öğle: Kefir ya da hindistancevizli smoothie 
Akşam: Pişirilmiş alabalık, sebze, fındık.


 

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Anahtar Kelimeler:
Pioppi Diyetiİtalya
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