Ömre ömür katan Pioppi Diyeti

İTALYA'DA bulunan Pioppi, tüm dünyanın en sağlıklı köyü olarak biliniyor. Çünkü o bölgede yaşayan herkes neredeyse 100 yaşına kadar yaşıyor. Tabii ki bunun bir sırrı var. İşte ömrü 10 yıl uzatan Pioppi Diyeti.

Pioppi halkı, çok fazla çikolata, tam yağlı yoğurt ve kırmızı şarap tüketse de 100 yaşına kadar yaşamak onlar için çok basit. Elbette bunun da bir sırrı var: Elma Sirkesi

Pioppi diyetini takip ederken her güne bir çorba kaşığı sirke ile başlamak, ömrünüze ömür katıyor

İşte Pioppi Diyeti

Pazartesi

Kahvaltı: Sadece kahve ya da Hindistan cevizi kreması

Öğle: Mantarlı omlet, hindistan cevizli kahve

Öğle arası: Konserve istiridye, çilekli tam yağlı yoğurt, bir avuç fındık ve tarçın

Akşam: Ispanaklı ve avokado dilimli biftek, 2 kare bitter çikolata, bir bardak çay

Salı

Kahvaltı: Sadece hindistan cevizli kahve

Öğle: Kızarmış domates ve hellim, tavuk suyuna sebze çorbası, yağlı balık ve hindistan cevizli kahve

Akşam: Sebzelerle birlikte ızgara somon, iki kare bitter çikolata ve bir bardak çay

Çarşamba

Kahvaltı: Hindistancevizli kahve

Öğle: Tam yağlı hindistan cevizli ve çilekli yoğurt, bir avuç fındık, tarçın, zerdeçal ve hindistan cevizli kahve

Perşembe

Kahvaltı: 2 ya da 3 yumurta, kızarmış somon yanında avokado, hindistan cevizli kahve

Öğle: Kefir ya da hindistancevizli smoothie, bi tutam tarçın, zerdeçal ve nane

Akşam: Sızma zeytinyağı ile yapılmış tavuk suyu çorbası, hindistan cevizi bombası ( kakao, tarçın, hindistancevizi yağı, hindistancevizi kreması, fındık) bir bardak çay

Cuma

Kahvaltı: Pastırmalı yumurta, avokado, hindistan cevizli kahve

Öğle: Balık çorbası

Akşam: Düşük kalorili pizza, hindistancevizi bombası, bir bardak çay

Cumartesi

Kahvaltı: Fındık ezmeli omlet, çilek ve tam yağlı yoğurt, hindistan cevizli kahve

Öğle: Akdeniz salatası

Akşam: Kızarmış tavuk, tatlı patates, hindistan cevizi bombası ve bi bardak çay

Pazar

Kahvaltı: Kızarmış somon balığı, omlet, avokado ve hindistan cevizli kahve

Öğle: Kefir ya da hindistancevizli smoothie

Akşam: Pişirilmiş alabalık, sebze, fındık.



