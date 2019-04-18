Ölü beyinlerdeki hücresel işlevlerin bazıları ilk defa geri getirildi

SİNİRBİLİMCİLER, yeni bir sistem ile, dört saat boyunca ölü kalan domuzların beyinlerinde bazı hücresel ve moleküler işlevleri geri getirdiler.

Çok büyük bir gelişme niteliği taşıyan bu olay, ölüm sonrasındaki beyin üzerinde çalışmanın yeni bir yolunu müjdeliyor. Hatta, beyin hasarı ve hastalığının sebep olduğu hücre ölümü için yeni tedavilere de yol açabilir.

Yale Üniversitesi’nde çalışan sinirbilimci Nenad Sestan, bir basın bildirisinde: “Beyin, oksijen seviyesindeki değişimlere ve kan akışındaki kesintilere karşı büyük ölçüde hassastır” dedi ve devam etti “Ancak, bizim laboratuvarımız ve diğerlerince yapılan birçok gözlemde; kan akışı durduktan dakikalar ve hatta saatler sonra bu yaygın hücre ölümünün kaçınılmaz olduğu düşüncesi sorgulanmıştı. Örneğin; ölüm sonrasındaki beyinlerden canlı hücreler toplanabiliyor ve laboratuvar ortamındaki bir kapta yetiştirilebiliyorlar. Bu durum; ölüm sonrasındaki beynin, yeniden canlandırılabilme kapasitesinin bulunabileceğine işaret ediyor.”