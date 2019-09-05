Okul alışverişi yaparken dikkat edin! Çocukları ölüme bile götürüyor

BUCA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocukların sağlıklı çevrede yaşayabilmeleri için denetimlerini artırdı. Özellikle okul giriş çıkışlarında, mağaza ve kırtasiyelerde kolayca ulaşılabilen 'slime' üreticisi firma da mercek altına alındıZabıta ekipleri, genellikle tutkal, boraks ve çeşitli kimyasallarla üretilen ve uygunsuz üretilmesi halinde çocukların sağlığını olumsuz etkileyen 'slime' imalatı yapılan, Buca Şirinyer'deki merdiven altı firmaya, Ticaret Bakanlığı'na bağlı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde baskın düzenledi.Dükkandaki paketleme işleminin yanı sıra bir apartmanın otopark olarak kullanılan bölümünde üretim yapıldığını tespit eden ekipler, firma hakkında, ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yaptığı için cezai işlem başlattı.Çeşitli renk ve özellikte piyasaya sürülmek üzere hazır tutulan ürünler ise İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenmeye alındı. Laboratuvarda incelenmek üzere ayrı ayrı tüm ürünlerden numune alan yetkililer, boraks miktarı başta olmak üzere kimyasal özelliklerini analiz ederek çocukların sağlığı için zararlı olup olmadığını tespit edecek. İşletmedeki tüm ürünlerin sayısını alan yetkililer, inceleme bitene kadar satış işlemlerini de durdurdu.Öte yandan firmanın uzun süredir, herhangi bir kalite ve izin belgesi almadan ürettiği ürünleri piyasaya sürdüğü tespit edildi. Analiz sonucunda ürünün sağlıksız olduğu tespiti yapılması halinde, İzmir'in yanı sıra Ankara'dan Mersin'e, Adana'dan Antalya'ya, İstanbul'dan Van'a kadar Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürünlerin iade edilmesi istenecek.Son dönemlerde televizyon reklamları ve oyuncak mağazalarında tanıtımının artması nedeniyle çocukların ilgi odağı haline gelen ürün, içerisinde boraks maddesi başta olmak üzere çok fazla kimyasal madde barındırıyor. Özellikle temizlik sektöründe kullanılan boraks, fazla solunduğunda akciğerler için bir tehlike oluşturuyor.Slime hamurunda boraks kullanımı sonucu deride dökülme, kaşıntı, egzamaya neden olabiliyor, karaciğerde ve merkezi sinir sisteminde ciddi olabilecek hasarlar meydana getirebiliyor. Slime kullanımı ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarında, slime hamurunun içerisinde yer alan boraksın çocuklar tarafından ağız yolu ile solunması ve alınmasının, son derece tehlikeli bir durum olduğu, ölüme bile neden olabileceği belirtiliyor.