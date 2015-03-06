Öfke ve öfkeyle baş etmenin on yolu

ÖFKENİN altında yatan durum ise kişinin algıladığı bu tehdidin ortadan kaldırılması çabasıdır. Tamamen normal bir davranış olarak karşımıza çıkabilir. Ancak bu kontrol edilemez duruma gelirse sorun başlar. Öfkelendiğimizde kendimizde fiziksel ve davranışsal değişiklikler oluşur. Kalp atışımız artar, tansiyonumuz yükselir, yüzümüzün rengi değişir, dişlerimizi sıkarız, yumruklarımız sıkılır. Yüzümüz gergin bir hal alır. Problem ise öfkenin kontrol edilememesi ile beraber eşlik eden saldırgan davranış, bağırmalar, patlamalar ve şiddetin görülmesidir.

Yetersizlik, acizlik, kıskançlık, korku, endişe, yalnızlık, alınganlık, itilmişlik ve de anlaşılamamak, öfkeyi ortaya çıkarabilir.

Öfkeli insanlar kendilerini haklı görürler, haklı da olabilirler ancak bu şiddet ve saldırganlığa neden olmamalı.

Depresyon gibi birçok psikiyatrik problem kişide kontrol edilemeyen öfkeye neden olabilir.

Çok çabuk öfkelenen insanların; sevgiden uzak, aile içi şiddetin olduğu, çalkantılı, duygusal iletişimin zayıf olduğu ailelerde büyüdüğü gözlemlenir.

Öfkeyi kontrol etmek için önerilerimiz:

1.Karnınızdan derin bir nefes alın ve kuvvetlice verin ve bunu 5 kez tekrarlayın.

2.Öfkeniz arttığında, aileniz ya da arkadaşlarınızla ilgili iyi bir anıyı hatırlamaya çalışın.

3.İnsanlar öfkelendiklerinde çoğunlukla kabalaşır, kötü sözler ve küfür edebiliriler. Bunun bir çözüm olmadığı apaçıktır. Bunun yerine sizde oluşan duyguları söyleyin. Bu sizi öfkelendiren kişinin çözüm bulmasına yardım edebilir.

4.Öfkeli olduğunuzu fark edin. Eğer çevreniz bu konuda sizi uyarıyorsa lütfen bunu dikkate alın. Öfkeli olduğunuzu fark ettiğinizde, öfke frenine basarak aşırı bir durum olduğunu düşünerek kontrolü sağlayabilirsiniz. Belki bunun altında yatan sorunu bulmak ve bundan kurtulmak için bir psikiyatriste/psikoterapiste başvurabilirsiniz.

5.Unutmayın öfkeli olduğunuzda tüm vücut alarm verir. Tüm organlarınız yoğun olarak çalışır. Bu da sizin uzun vadede kalp hastalığı, tansiyon problemi ya da şeker hastalığına aday olmanıza neden olabilir.

6.Eleştirilmek pek çok insanı rahatsız eder. Öfkeli insanların buna neredeyse hiç tahammülü yoktur. Eleştiriyi dinleyin, belki çözüm bulmak şiddet göstermekten daha kolay bir durum olduğunu unutmayın.

7.Müzik dinleyin, mizah dergileri okuyun, şarkı söyleyin bunlar sizi daha sakinleştirecektir.

8.Mutlaka kendinize zaman ayırın, egzersiz yapın.

9.Özellikle trafikte dikkatli olun, gerginlikle araçtan çıkıp kavga etmek ya da küfürleşmek hiç beklemediğiniz şekilde sonuçlanabilir. Bu kadar öfkelendiğinizde evde sizi bekleyen sizi seven insanları aklınıza getirin.

10.Yakınlarınıza (eşinize, çocuklarınıza ya da arkadaşlarınıza) karşı öfkeniz arttığında sert tepki verip onları kaybetmemek için ortamdan ayrılıp biraz yürüyüş yapmanız faydalıdır.

Yrd. Doç. Dr.Rıdvan ÜNEY

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