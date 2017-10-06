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Obezitede diyet uyarısı

Özel OFM Antalya Hastanesi Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Aykent, obezite cerrahisini tercih etmeden önce, mutlaka diyet uygulamalarının denenmesi gerektiğini belirterek, kulaktan dolma bilgilerle yapılan diyetlerin çoğunlukla başarısız sonuçlandığını söyledi.

Obezitede diyet uyarısı

Özel OFM Antalya Hastanesi Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Aykent, obezite cerrahisini tercih etmeden önce, mutlaka diyet uygulamalarının denenmesi gerektiğini belirterek, kulaktan dolma bilgilerle yapılan diyetlerin çoğunlukla başarısız sonuçlandığını söyledi.

06 Ekim 2017 Cuma 21:47
Obezitede diyet uyarısı
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AKRA Barut Otel'de düzenlenen Geleneksel Cumartesi Kahvaltıları'nın bu haftaki konuğu, Özel OFM Antalya Hastanesi Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Aykent oldu. Obezite hastalığının tanımı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Op. Dr. Cem Aykent, vücutta normalden fazla yağ birikmesi anlamına gelen obezitenin, ölümcül yandaş hastalıklara sebep olduğunu söyledi. Vücuttaki tüm sistemler ve organların, obeziteden olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Aykent, "Morbid obezite yani aşırı şişmanlık, kişinin sosyal hayatını, yaşam kalitesini ve ruhsal durumunu ciddi biçimde sıkıntıya sokmanın ötesinde çok önemli, hatta yaşamı kısaltan ve ölüme neden olabilen bir ikincil hastalığa yol açmaktadır. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, damar tıkanıklıkları, kolesterol yüksekliği, uyku bozuklukları, akciğer ve karaciğer hastalıkları, eklem ve kemik hastalıkları belli başlı yandaş hastalıklardır" dedi.
KULAKTAN DOLMA BİLGİYLE DİYET YAPILMAZ
Çağın popüler hastalığı obeziteye karşı mücadelenin zor olduğuna vurgu yapan Aykent, kilo verme konusunda oldukça dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Aykent, "Vücudun açlık durumunda kendini savunan mekanizmaları var. Bu nedenle kilo vermek gerçekten zor. Bir kişi başarılı bir uygulama ile 10 kilo vermiş ancak dikkat etmemişse, verdiği kiloyu hemen geri alır" dedi. Aykent, kilo verme işleminin, mutlaka uzman bir diyetisyen eşliğinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, kulaktan dolma ya da internette doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle yapılan diyetlerin de çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Aykent, "İnternetten bakıp da diyet yapayım demek çok sağlıklı değil. Çünkü diyet metotları kişiye özeldir, herkes için uygun değildir. Yaşam koşulları, yaşı, istekleri, ne yenilip ne yenilmeyeceğini bilinemez. Diyet programlarının mutlaka kişiye özel ve diyetisyen eşliğinde olması lazım. Piyasada satılan bir çok iştah azaltıcı ilacın zararları ortaya çıktı. Bir diğer yöntem ise akupunktur ve çaylar. Kişiye özel olmayan diyet programları, verilen kiloların geri alınmasına neden olabilir" diye konuştu.
OBEZİTE AMELİYATI HANGİ DURUMDA YAPILIR?
Obezite ameliyatının hangi hallerde gerekli olup hangi hallerde gerekli olmadığını anlatan Op. Dr. Cem Aykent, şöyle devam etti: "Vücut kitle endeksi 40'ın üzerindeyse, en az iki defa 6 ay süreyle yapılan diyet uygulamalarında başarısız olunduysa, vücut kitle endeksi 35 ise, uyku apnesi, karaciğer bozukluğu gibi yandaş hastalık varsa obezite cerrahisi seçeneği kullanılır. Obezitede ameliyatlar iki bölümde sınıflandırılabilir. Biri kısıtlayıcı ameliyatlardır. Bunun en bilineni tüp mide ameliyatlarıdır. İkinci tip ameliyat grupları da baypass ameliyatlarıdır." Aykent, "Kilo veren hasta kendine ve yediklerine dikkat etmezse, aşırı kalorili yiyecekler tüketmeye devam ederse, tekrar kilo alma riski ile karşı karşıya kalabilir. Cerrahi, hastaya ikinci bir şans verir, o hastanın da bu şansı iyi kullanması gerekir. Ameliyattan sonra hasta mutlaka alkol ve yüksek kalorili şekerlerden uzak durmalı. Gazlı içeceklerden ömür boyu uzak durmalı. Ameliyattan sonra yine kilo alıp almamak elimizde" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Özel OFM Antalya HastanesiObezite
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