'Obezite cerrahisiyle diyabetten kurtulun'

SAĞLIK çalışanlarının katıldığı eğitimde Obezite ve Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mani Habibi; geçmişten günümüze obezite, obezite hastalığının nedenleri, günümüzde obezite ameliyatının önemini ve ameliyat çeşitleri ile tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Mani Habibi, “Amerika’da ve uluslararası yapılan bilimsel çalışmalar bizlere obezitenin giderek arttığını göstermektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar bizlere yine 2023 yılında toplumun yarısının obezite hastalığıyla mücedale edeceğini gösteriyor. Hastane olarak obezite hastalığına dikkati çekmek, farkındalığı arttırmak adına eğitimlerimiz devam edecektir. Obezite; vücutta bulunan yağ miktarının aşırı derecede artmasıyla birlikte meydana gelen bir sağlık sorunudur. Yaşam tarzı tercihi değildir. Obeziteye neden olan etmenler tam olarak açıklanamamakla birlikte aşırı ve yanlış beslenme, fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca obezite başka hastalıklara da davetiye çıkarmaktadır. Birçok kronik hastalığın obezite ile yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Bunların başında diyabet hastalığı, kötü kolestrol, hipertansiyon gibi rahatsızlıklar gelmektedir. Obezite ile diyabet hastalığının artışı doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü, obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul etmektedir.

Obezite çok bileşenli bir hastalık olduğu için tek bir yöntem ile tüm bu bileşenlerin tedavi edilmesi de mümkün değildir. Bunlarla beraber uzun vadeli ve bilinen diğer tüm tedavi yöntemlerine kıyasla daha efektif kontrol sağlayan tek yöntem de cerrahi uygulamalardır. En etkili tedavi yöntemlerinden biri olan obezite cerrahisi Tip 2 diyabet hastalığının tedavisinde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bugüne kadar, diyabet cerrahisi resmi olarak 45 uluslararası tıbbi ve bilimsel toplum tarafından onaylanmıştır. Bariatrik cerrahi sonrası; insanların yaşam kalitesinin arttığını, tip 2 hastalığından kurtulduğunu, hipertansiyon, uyku apnesi, kolestrol, idrar kaçırma, yağ metabolizması bozuklukları gibi rahatsızlıklarda düzelme olduğunu göstermiştir. Obezite ameliyatlarında kullanılan farklı teknikler vardır” diye konuştu.