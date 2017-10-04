O antidepresanları kullanmayın!

ANTİDEPRESANLARIN hormonları kontrol altında tuttuğunu ve uzman doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, insanlar üzerindeki etkisi 70’li yıllarda keşfedilen molekül şeklindeki antideprasanların, beyindeki hormonları değiştirmek için kullanıldığını söyledi.



Bu ilaçların beyinde azalan ya da değişen hormonları, normal seviyesine düşürmekte veya yükseltmekte etkili olduğunu aktaran Dr. Karayağız, “Sadece depresyon için değil, kaygı bozukluğu olan hastalar üzerinde etkili oldukları, yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Geçmişte yüksek oranda olan yan etkileri, günümüzde minimum düzeye indirilmiştir ve hastaya uygun tedavilerde kullanılmaktadır” dedi.



BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI ÖNEMLİ YAN ETKİLERE YOL AÇIYOR

Bilinçsiz antideprasan kullanımının son yıllarda arttığını vurgulayan Karayağız antidepresanların etkileri ve kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında şunları aktardı:



“Uzman doktor önerisi olmadan eş, dost, arkadaş gibi kişilerin, ‘bana iyi geldi, sen de kullan’ önerisi ile alınan ilaçlar önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Antidepresanlar farklı özelliğe sahip ve insan vücudundaki etkileri ağır seyreden ilaçlar olduğundan, hastanın şikayetleri doğrultusunda iyi değerlendirilip, uzman doktor tarafından yine kişiye özel ilaç uygun dozda verilmelidir. Hasta yakınlarının ve hastanın belli bir zaman aralığındaki anlatımına bağlı kalarak yapılan değerlendirme sonucu, antidepresan grubundan uygun olan ilaç, uzman doktor tarafından önerilmelidir.



RUHSAL VE BEDENSEL SORUNLARA NEDEN OLUYOR

Kişiye uygun olmayan antidepresanların kullanımı ciddi sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kaygı bozukluğu nedeniyle uygun ilacı kullanmayan bazı hastaların kaygı seviyeleri artmakta, çarpıntı ve uyku bozukluğu gibi fizyolojik sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Psikolojik olarak kontrol edilemeyen heyecan ve huzursuzluk hissi, kişiyi duygusal bir sarmalın içine çekmektedir. Aşırı sinirlilik hali ve ağlama nöbetleriyle tablo daha da ağırlaşmaktadır. Sonuç olarak kaygı seviyesinin yoğunlaşmasının, zamanla intihar düşüncesine dönüşme gibi bir riski bulunmaktadır.



ANTİDEPESAN İLE TEDAVİ KİŞİYE ÖZELDİR

Her hastadaki kaygı ve duygu-durum bozukluğu farklı şekilde kendini göstermektedir. Bu nedenle hastaya özel antidepresan kullanılır yani tedavi planı kişiye uygun olarak belirlenir. Antidepresan grubu ilaçların etkisi, bir iki gün içinde değil ilaç kullanılmaya başladıktan iki hafta sonra hissedilir ve 8’inci haftaya kadar aşamalı olarak devam eder. Örneğin kaygı bozukluğu ortaya çıktığı andan itibaren başlayan ve en az 6 ay süren ilaç tedavisi önerilmektedir. İlaçların etkisine göre tedavi süresi belirlenir. Bazı ilaçların etki süreleri hastaya göre de değişebilmektedir. İlaçların başlangıç ve bitiş sürelerinde doz ayarlamaları yapılmalıdır. Halk arasında, bu gruptaki ilaçların böbrek ve karaciğere zarar verdiği, beyini çürüttüğü düşüncesi de doğru değildir. İlaçların bağımlılık yapıcı özelliği bulunmamaktadır. Antidepresan grubundaki ilaçların dost tavsiyesi üzerine değil uzman hekimlerin önerisiyle kullanılması gerekmektedir.”