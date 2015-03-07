Navigasyon cihazları beyne zarar veriyor

MODERN teknoloji sayesinde pek çok şeyi düşünmekten kurtuluyoruz ve teknolojinin nimetleriyle hayatımızı daha kolay hale getiriyoruz. Ancak yapılan araştırmalar teknolojinin bizi kötü etkilediğini de ortaya çıkarıyor. Daily Mail'de yayınlanan habere göre teknolojiyi fazla kullanmak beynimizin tembelleşmesine ve uzun vadede hafıza kaybı, depresyon ve diğer hafıza sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar bu konuda özellikle navigasyon cihazlarına karşı uyarıyor. "Oraya nasıl giderim?" sorunun cevabını veren ve kolayca yönümüzü bulmamızı sağlayan navigasyon cihazları, beynin yön bulma yeteneğini sınırlıyor ve bu özelliği kullanmadıkça beynimiz tembelleşiyor. Beynimiz bulunduğu ortamı resmetme ve yön bulma konusunda oldukça yüksek bir kapasiteye sahip. En basit durumlarda bile navigasyon cihazı kullanmak beynin bu özelliğinin engellemesine neden oluyor.Bilim adamları sürekli navigasyon cihazı kullanmanın atalarımızdan bize miras kalan yön bulma yetisini yok edebileceğinden ve hafıza sorunlarını tetikleyeceğinden endişe duyuyor.