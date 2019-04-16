"Nasıl olsa tüp bebek var demeyin"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, gebeliği, "Nasıl olsa tüp bebek tedavisi var." diyerek ertelemenin doğru olmadığını belirtti.

"Nasıl olsa tüp bebek var demeyin"
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BUYRU, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle büyükşehirde yaşayıp,  gerek ekonomik koşullar gerek kariyer yapma gibi nedenlerle kadınların anne  olmayı ileri yaşlara erteleyebildiğini ifade etti. 
Kadınların 35 yaşından itibaren yumurtalık rezervlerinin azalmaya  başladığını, 40 yaşından itibaren de gebe kalmanın çok zorlaştığını aktaran  Buyru, şöyle devam etti:
"Gebe kalamazsam tüp bebek yaparım,  çeşitli yöntemler var. Günümüz  koşullarında herkes gebe kalabiliyor.' düşüncesi doğru  değil.  Çünkü gerek  normal yollardan,   gerekse tedaviyle gebe kalabilmek için kadının yeterli  sayıda, sağlıklı yumurtaya ihtiyacı var. Tüp bebek yaptığınızda da kadının  yumurtası, gerek sayı gerekse kalite açısından yeterli değilse  bu durum, tedavi  başarısını ve  gebe kalma işlemini zorlaştırabiliyor. Bugün en iyi koşullarda  ileri yaşta tüp bebek tedavisi  ile en fazla yüzde 15-20 oranında başarı  sağlanıyor. Oluşan gebeliklerin yarısı  da düşükle sonuçlanıyor. Bir kısmında  problem ortaya çıktığı için  gebeliği sonlandırmak zorunda kalıyoruz." 
 Buyru, son dönemlerde yazılı ve görsel medyada, ileri yaşta gebelikle  ilgili yayımlanan haberlerin de yanıltıcı olduğunu vurguladı.
 İleri yaş gebeliklerinin ön plana çıkartılıp, "46 yaşında ikiz gebe  kaldı ya da 48 yaşında gebe kalıp çocuk sahibi oldu." şeklindeki haberlerin bir  kısmının gerçeği yansıtmadığını aktaran Buyru, şunları anlattı: 
"Bu gebeliklerin büyük bölümü,  ülkemizde yasak olan başkasından  yumurta edinerek oluşan gebelikler. Dış ülkelerde,  Kıbrıs'ta yapılabiliyor.  Tabii ki aile de bunu beyan etmiyor, tedaviyi yapan hekim de açıklamıyor. Bu  nedenle de  ileri bir yaştaki kadının normal yollardan çok kolay çocuk sahibi  olabileceği veya tedaviyle çok kolay çocuk sahibi olabileceği gibi toplumun  yanlış bir izlenim edinmesine yol açıyor."
 

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