"Nargile ve elektronik sigara masum değil"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, nargile ve elektronik sigaranın içeriklerinin ne olduğunu bilinmediğini belirterek, "Nargile ve elektronik sigara asla masum değildir. Bunlarla ciddi olarak mücadele etmek zorundayız." dedi

"Nargile ve elektronik sigara masum değil"
banner404

PROF. Dr. Erdöl, Gülhane Tıp Fakültesi Şehit Tabip Üsteğmen Halil  Akçiçek Salonu'nda düzenlenen, "Dünya Tütünsüz Günü" panelinde, Tütün  Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un çıkarılmasıyla halk sağlığı  alanında devrim niteliğinde bir adım atıldığını belirtti.

Dumansız Hava Sahası'yla tütün kullanım oranının yüzde 32'lerden yüzde  27'lere indiğini ifade eden Erdöl, "Geldiğimiz noktada tütün kullanım oranları  yükseldi. En kötüsü de gençlerde ve kadınlarda kullanım oranlarının  yükselmesidir. Hedef kitlemiz gençler ve kadınlar üzerinden olmalı ki kullanım  oranlarını düşürelim. Eğer bir kadın sigara içiyorsa çocuğu mutlaka sigara  içiyor. Karnında varsa o da zehirleniyor. Her türlü zararı anneyle birlikte  çocuklar çekiyor." diye konuştu.
 
Tütün sektörünün insanları müşteri olarak gördüğünü ifade eden Erdöl,  "10 yaşındaki bir çocuğun buna alışması durumunda 60-70 sene bunun müşterisi  olur. Bir gence bunu ulaştırmaları onlara karlı geliyor. Tütün sektörü ne kadar  çok karlıysa, bunu kullananlar da bir o kadar zarar ediyor. Tütün kullanımına  bakıldığında ise genellikle gelişmekte olan ülkeler olduğunu görüyoruz." şeklinde  konuştu.
 
"Gençler ve çocukları sigaradan korumalıyız"
 
Akciğer ve gırtlak kanserlerinin sebepleri arasında tütün kullanımının  ilk sırada geldiğini dile getiren Erdöl, "Tütüne başlama yaşı çok önemli. Tüm  bağımlılıklarda merak, arkadaşlık, özenti dediğimiz üçlünün hayat bulduğu yer  gençliktir. Gençlerin ve çocukların mutlaka sigaradan korunması gerekiyor."  ifadesini kullandı.
 
Toplam sağlık harcamalarının yüzde 9'unun tütün kaynaklı hastalıklara  gittiğini aktaran Erdöl, tütünle mücadele kapsamında çıkarılan yasal  düzenlemelerin tavizsiz bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.
 
Prof. Dr. Erdöl, "Nargile ve elektronik sigara asla masum değildir.  Bunlarla ciddi olarak mücadele etmek zorundayız. Nargile ve elektronik sigara  filtrelerinde veya soslarında ne olduğunu bilmiyoruz. Ne kullanıldığını  bilmiyoruz, hangi tip bağımlılık yapıcı madde eklendiğini de bilmiyoruz. Bu  ürünler sigarayı bırakmak için bir tercih olmamalıdır." uyarısında bulundu.
 
Konuşmanın ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara  Bıraktırma Polikliniği'ne başvurarak sigarayı bırakanlar ile şiir ve afiş  yarışmasında dereceye girenlere hediyeler verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Vefat Duyurusu
Vefat Duyurusu
  1. Taziye

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479