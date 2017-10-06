Müzik dinlerken tüyleriniz diken diken oluyorsa dikkat!

HARVARD mezunu Matthew Sachs, geçtiğimiz yıllar içerisinde bu hissin nasıl tetiklendiğini öğrenebilmek amacıyla müzik dinledikten sonra ürperen insanlar üzerinde bir çalışma yürütmüş.

20 öğrenciden oluşan araştırma grubunda, müzikle ilgili bahsi geçen hissi yaşayan öğrenci sayısı 10 olmuş.

Daha sonra her iki gruptan da beyin tarama testleri alınmış.

DEĞİŞİK BİR BEYNE SAHİPLER

Matthew Sachs'ınkeşfine göre, müziğe karşı duygusal ya da fiziksel tepkiler veren kişilerin hiç bir tepki vermeyen kişilere göre daha değişik beyin yapıları varmış.

Araştırmanın sonuçları, bu tür insanların beyinde işitme korteksini ve duyguların üretildiği alanları bağlayan lif hacimlerinin daha yoğun olduğunu gözler önüne sermiş.

DAHA İYİ İLETİŞİM KURABİLİYORLAR

Bu da bir insanın başkalarıyla daha iyi iletişim kurabileceği anlamına gelmekteymiş.

Matthew Sachs, müzik dinleyince ürperen, tüyleri diken diken olan kişilerin daha güçlü ve yoğun hisleri olduğunu vurguladı.

'MÜZİĞİ TERAPİST OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ'

Matthew Sachs 'Depresyon günlük olaylardan haz almamızı engelliyor. Hislerinizi keşfetmeniz adına müziği bir terapist olarak kullanabilirsiniz' diyor.