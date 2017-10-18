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'Mükemmel vücut takıntısı artıyor'
'Mükemmel vücut takıntısı artıyor'
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'Mükemmel vücut takıntısı artıyor'

Mükemmel vücut takıntısının obsesif kompülsif bozuklular grubunda yer aldığını belirten Prof. Yıldız, "Bigoreksiyanın son yıllarda her iki cinste ve tüm yaş grubunda görülme sıklığı arttı. Bu kişilerin tek amacı mükemmel bir vücut şekline sahip olmaktır" dedi

'Mükemmel vücut takıntısı artıyor'

Mükemmel vücut takıntısının obsesif kompülsif bozuklular grubunda yer aldığını belirten Prof. Yıldız, "Bigoreksiyanın son yıllarda her iki cinste ve tüm yaş grubunda görülme sıklığı arttı. Bu kişilerin tek amacı mükemmel bir vücut şekline sahip olmaktır" dedi

18 Ekim 2017 Çarşamba 16:36
'Mükemmel vücut takıntısı artıyor'
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SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yıldız, sıklıkla erkek vücut geliştiricilerinde görülen bigoreksiyanın kısaca "mükemmel vücut takıntısı" olarak tanımlanabileceğini ifade etti.
 
Mükemmel bir vücuda sahip olmayı "takıntı", bu amaca ulaşmak için yapılan antrenmanları da "tekrarlatıcı hareket" olarak tanımladıklarını söyleyen Uzman, bigoreksiyanın son yıllarda her iki cinste ve tüm yaş grubunda görülme sıklığının arttığını aktardı. 

 
“Bu kişilerin tek amacı mükemmel bir vücut şekline sahip olmaktır ve çevresinden çok fazla iltifat da alsa, asla sahip oldukları vücut yapılarını yeterli görmezler" diyen Yıldız, bu bireylerin günün büyük bölümünü spor salonunda ve aynanın karşısında geçirdiklerini söyledi.
 
Yıldız, bigoreksiyalı bireylerin, mevcut vücut yapısının istenilen düzeyde olmadığı ve toplumda kabul görmeyeceği düşüncesiyle ikili ilişkilerden, sosyal aktivitelerden uzak durduğunu dile getirdi.
 
"TÜM SOSYAL YAŞANTI BU AMACA UYGUN OLARAK KURGULANIR"
 
Bu durumun kısır döngü şeklinde devam ettiğini, bigoreksiyalı bireylerin mükemmel vücuda ulaşmak için yüksek yoğunluklu ve sık tekrarlı ağırlık antrenmanı yaptığını vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:
 
"Bu bireyler mükemmel vücuda ulaşmaya yönelik yeme ve içme alışkanlıkları geliştirir. Tüm sosyal yaşantısını bu amaca uygun olarak kurgular. Mükemmel vücuda ulaşmak amacıyla, sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin ötesinde besinsel ve farmakolojik ergojenik yardım ürünleri aşırı miktarda kullanırlar. Bu bireyler üzerinde yapılan beslenme analizlerinde karbonhidrat ve yağ içeriği açısından yeterli ve dengeli beslendikleri ancak kas kütlesini geliştirmek için gerekli miktarın çok üstünde protein tükettikleri bildirilmiştir. Bu bireyler, yüksek miktardaki protein tüketiminin karaciğer ve böbrek fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkilerine de maruz kalırlar. Mükemmel vücut takıntılı kişiler yüksek yoğunluklu ve sık aralıklarla yapılan antrenmanlara, beslenme ve ergojenik destek kullanımlarına rağmen istedikleri sonuca ulaşamayınca farklı yöntemleri denemeye başlarlar. Bu deneme süreci anabolik steroid kullanımına kadar devam eder. Sonunda ağrılık antrenmanlarıyla bilirlikte anabolik steroid kullanmanın kas gelişiminde oldukça etkili olduğunu gördüklerinde bu ürünleri devamlı kullanmak isterler. Aslında anabolik steroidlerin hücre ve doku sistemleri üzerindeki zararlı yan etkilerini bilmelerine ya da gözlemlemelerine rağmen kullanmaktan vazgeçmezler."

"BİGOREKSİYALI BİREYLER TEDAVİYİ ERTELİYOR"
 
Uzun dönemde anabolik steroidlerin kalp büyümesi, ritim ve ileti bozukluklarıyla ani ölümlere yol açabildiğini, bu anlamda anabolik steroidlerin kullanılmasının yasaklandığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:
 
"Bigoreksiyalı bireyler, antrenmandan uzak kalınacağı ve mükemmel vücuda ulaşamayacakları düşüncesiyle tedaviyi son noktaya kadar ertelemekte, bu da tedaviye dirençli spor yaralanmalarına yol açmaktadır. Bu anlamda sporcu ailesi ve antrenörlerin, spor hekimliği uzmanlarıyla yakın iş birliği içinde olması ve tedavinin bir an önce yapılabilmesi için bireyi teşvik etmesi gerekmektedir." 

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Anahtar Kelimeler:
Obsesif KompulsifBigoreksiyaYavuz Yıldız
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