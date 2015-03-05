Mucizenin adı Gilaboru

SONBAHAR mevsiminde hasadı yapılan ve salamuraya yatırılarak yaklaşık üç ay bekletilen Gilaboru meyvesi, sıkılarak içiliyor. Uzman Diyetisyen Esra Kula, böbrek ve safra kesesi taşlarını düşürmede çok etkili olduğunu belirttiği Gilaboru’nun, antioksidan etkisinin çok yüksek olması nedeniyle kansere karşı koruyucu olduğunu bildirdi. Kula, şunları kaydetti:

“Gilaboru, sonbahar aylarında toplanan suda salamura olarak bekletildikten sonra tüketilen faydalı bir meyvedir. Suyu sıkılarak içilebilir. Gilaboru suyu, böbrek taşlarını ve safra kesesi taşlarını kimyasal yolla küçültebilir. Taş problemi olan hastalar günlük bir bardak, iki bardak içerek çok fazla zorlamadan aşırı bir yükleme yapılmadan tüketebilirler. C vitamini içeriği yüksektir. Aynı zamanda antioksidan içeriği yüksektir. Dolayısı ile antioksidan etkisiyle birçok kanser türüne karşı koruyuculuk sağlayabilir. Gilaboru meyvesi ağacı kabuğu kaynatılıp içilebilirse kas krampları ve spazmlarının büyük oranda rahatlatıldığı görülmüştür. Dolayısı ile yeni doğum yapmış anneler, krampları ve spazmları rahatlatmak amacı ile Gilaboru ağacı kabuğunu kaynatıp içebilirler. Ancak, salamuradan çıkartılan Gilaboru sıkıldıktan sonra 24 saat içerisinde tüketilmelidir.”