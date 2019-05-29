"MS, Türkiye'de yaklaşık 70 bin kişiyi etkiliyor"

Türkiye Multipl Skleroz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tütüncü, MS'in dünyada yaklaşık olarak 3,5 milyon, Türkiye'de ise 70 bin kişiyi etkilediğini belirterek, "MS hastalığında, bağışıklık sistemini veya inflamatuvar süreci baskılayıcı tedaviler uygulanıyor. Şu anki tedavilerin basamaklarına göre koruyuculukları yüzde 35-40'lardan yüzde 80-85'lere kadar yükseliyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemini bir çeşit kontrol ederek, hastalığın seyrini yavaşlatmak ya da geciktirmek mümkün oluyor." dedi

"MS, Türkiye'de yaklaşık 70 bin kişiyi etkiliyor"
banner404

DÜNYA MS Günü dolayısıyla  soruları yanıtlayan  Tütüncü, MS'in beyin, omurilik ve görme sinirlerinden oluşan merkezi sinir  sisteminin bir hastalığı olduğunu söyledi.
  
MS'te temel sorunun, bağışıklık sisteminin hücrelerinin bilinmeyen bir  sebepten dolayı vücudun kendi sinir sistemi hücrelerine saldırması olduğunu  aktaran Tütüncü, sinir liflerini çevreleyerek, koruyan ve sinir hücrelerinin  görevini yerine getirmesine katkı sağlayan miyelin ve beyin hücrelerinin hasar  gördüğünü anlattı.
Hastalığın sebebinin tam olarak bilinmediğine dikkati çeken Tütüncü,  "Yapılan araştırmalarda hastalığa neden olabilecekler D vitamini eksikliği, daha  önce geçirilmiş viral enfeksiyonlar, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları  ve coğrafi etmenler sıralanıyor fakat net ispatlanmış bir sonuç yok. Bunların  yanında genetik yatkınlığı olan kişilerde, bu teorilerin tümünün bir arada  etkileşim gösterdiği vücudun bağışıklık sisteminin olumsuz yönde harekete geçtiği  de söylenebilir." diye konuştu.
 
Tütüncü, MS'e genellikle gençler ve kadınlar ile beyaz ırk,  sosyo-ekonomik düzeyi yüksek toplumlar ve kuzey ülkelerinde daha çok  rastlandığına dikkati çekti. 
"Uyuşma, halsizlik, denge, görme ve konuşma bozukluğu..." 
MS'in beyin ve omurilikte her bölgeyi etkileyebildiği belirten  Tütüncü, şunları söyledi:
 
"Hastalığın birçok belirtisi vardır ve hastadan hastaya değişiklik  gösterebilir. MS hastalığında bir ya da birkaç belirti aynı anda da görülebilir.  Önemli olan bu belirtilerin 24 saatten uzun sürmesidir. Vücutta karıncalanma,  uyuşma, halsizlik, denge bozukluğu, çift görme, görme azlığı, konuşma bozukluğu,  titreme, kol ve bacaklarda sertlik, güçsüzlük, idrar kaçırma veya yapamama,  cinsel bozukluklar bu belirtiler arasında  sayılabilir. Hastalığın ilerleyen  dönemlerinde unutkanlık, yürüyememe, yutma zorlukları belirtileri de  görülmektedir." 
MS'in 20-40 yaş arası bireylerde sık, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü  bireylerde ise nadir görüldüğüne işaret eden Tütüncü, hastalığın kadınlarda 2 kat  daha fazla görüldüğünü vurguladı. 
Melih Tütüncü, hastalığın türlerine ilişkin şu bilgileri verdi:
 
"En sık görülen türü yüzde 75-80 oranında tekrarlayan ataklarla ortaya  çıkan 'ataklı-yineleyici MS'tir. Bu türde dönem dönem nörolojik kötüleşme  atakları ortaya çıkar ve bunlar tedaviyle ya da tedavisiz olarak düzelir. En sık  görülen bu türde zamanla beraber ataklar bazı hastalarda kalıcı hasarlar  bırakabilir ve hastalık yavaş ilerleyici hale dönüşür. Bu türe 'ikincil  ilerleyici MS' denir. Artık belirgin atak olmaz; ancak aylar, yıllar içinde  nörolojik şikayet ve bulgular artar. Üçüncü tip, hiç atak geçirmemiş ancak aylar,  yıllar içinde durumu kötüleşen nörolojik problemler yaşayan hasta grubudur. Bu  gruba 'birincil ilerleyici MS' denir. MS hastalarının yüzde 10-15'ini kapsar. Son  grup ise ataklar yaşayan ve nörolojik durumu giderek kötüleşen 'ataklı ilerleyici  MS'tir. MS türleri arasında yüzde 5 görülen bu tür, en ağır gidişli olanıdır.  Uzun yıllar yeni ataklar geçirmeyen ya da çok hafif geçiren, MR incelemelerinde  yeni lezyon saptanmayan, nörolojik muayenelerde yeni problem rastlanmayan bir  grup vardır. Bu duruma da 'iyi huylu MS' denir."
 
"Tedaviyle hastalığın seyrini geciktirmek mümkün" 
MS hastalığının tamamen tedavi edilmesini sağlayan bir yöntemin  olmadığını belirten Tütüncü, genel olarak ataklara, semptomlara yönelik ve uzun  dönem koruyucu tedaviler uygulandığı, MS hastalığı kişiye özel olduğu için  tedavisinin de kişiye göre değiştiğini ifade etti.
 
MS hastalığının tedavisinde kullanılan birçok ilacın olduğunu aktaran  Tütüncü, "Multipl Skleroz şu anda dünyada yaklaşık olarak 3,5 milyon, Türkiye'de  ise 70 bin kişiyi etkilemektedir.  MS hastalığında genellikle bağışıklık  sistemini veya inflamatuvar süreci baskılayıcı tedaviler uygulanıyor. İlk  basamakta 4 iğne, 2 hap tedavisi, yetersiz kaldığında kuvvetli hap ve serum  tedavilerine geçiliyor. Şu anki tedavilerin basamaklarına göre koruyuculukları  yüzde 35-40'lardan yüzde 80-85'lere kadar yükseliyor. Dolayısıyla bağışıklık  sistemini bir çeşit kontrol ederek, hastalığın seyrini yavaşlatmak ya da  geciktirmek mümkün oluyor. Fakat ilerleyici tip dediğimiz grupta maalesef  elimizde fazla bir seçenek yok. Bu grup baştan itibaren sinsi bir şekilde  ilerlemekte ve tedavi başarısı nispeten daha az." değerlendirmesini yaptı.
 
Tütüncü, MS ataklarında hastanın şikayetine göre 5-10 gün süresince  yüksek doz kortizon tedavisi uygulandığını, hafif ataklarda ise bazen tedavi  verilmediğini söyledi.
 
 MS hastalığında "yalancı atak" diye adlandırılan bir durumun olduğunu  dile getiren Tütüncü, "Kişinin yaşadığı uykusuzluk, stres gibi problemler, soğuk  algınlıkları, açlık, aşırı yorgunluk gibi durumlar daha önce atakta yaşanan  belirtilerin tekrar ya da var olanların geçici olarak daha belirgin  hissedilmesine yol açabilmekte ve kişinin tekrar atak geçirildiği  sanılabilmektedir." dedi.
 
 "Hastalarımız hayattaki planlarının hiçbirinden vazgeçmesinler"
Tütüncü, MS tanısı alan hastalara, "Hastalarımız hayattaki planlarının  hiçbirinden vazgeçmesinler fakat hayatlarında bazı değişikliklere gidebilirler.  Öncelikle mutlaka sigara içiyorlarsa bırakmalılar. Çünkü sigara içenlerde MS'in  atak riskinin daha yüksek olduğu ve hastalığı kötü seyirli yapabileceğini  biliniyor. Ayrıca beslenmede bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. MS tedavisine özel  bir beslenme planı yoktur. MS hastaları için de en uygun beslenme tarzı Akdeniz  diyetidir. Tuz ve şekerden uzak, karbonhidrattan düşük, taze sebze ve meyveler  ile az yağlı süt ürünleri ve yağsız kırmızı etin tüketileceği bir beslenme planı  tercih edilmelidir. Ayrıca hastalar kendilerini zorlamayacak şekilde spor  yapmalıdır. Pilates, yoga, yüzme, tempolu kısa yürüyüşler yapılabilir.  Hastalarımız MS'ten korkmasınlar ve gelecek kaygısı yaşamadan yaşamlarını devam  ettirsinler." önerilerinde bulundu.
 
Türkiye'de MS hastalığıyla ilgili 13 çeşit tedavi seçeneğinin mevcut  olduğunu belirten Tütüncü, her tedavi şeklinin kendine ve kişiye özgü yan  etkileri olduğunu, bu nedenle tedavi alan hastaların düzenli olarak hekim  kontrolüne gitmesi ve tahlillerini yaptırması gerektiğini vurguladı.
 
Tütüncü, MS hastalığının çocuk sahibi olmaya engel olmadığının da  altını çizerek, doktor kontrolünde, doğru ilaç tedavisiyle MS hastalarının da  çocuk sahibi olabileceğini dile getirdi.
 
MS gibi kesin tedavisi bilinmeyen hastalık türlerine ilişkin Meclis  Araştırma Komisyonu kurulmasını da değerlendiren Tütüncü, "Bizim için çok olumlu  bir gelişme oldu. Duyduğum kadarıyla bu hastalıklar için merkezler  kurulacak ve  hastalara her türlü hizmeti verecek. Komisyon ile birlikte eminim ki,  Türkiye'deki hastaların sayısı net belirlenecek ve hastaların nerede zorluk  çektikleri saptanacak. Ülkemizde bu gruplarda birçok hasta var. Bazen bu  hastaların ihtiyaçları çok farklı. Hastalarımızın tedavi dışında da birçok  sosyal, hukuki ve fiziki zorluk çekmekteler. Bu zorluklar belirlenip hastalara  daha rahat bir ortam sunulabilecek." diye konuştu.
 
 Modern teknolojinin sunduğu tüm olanakları kullanarak, Türkiye'de  yaşayan tüm bireylere MS'i doğru anlatmayı hedeflediklerini ifade eden Tütüncü,  MS tanısı konmuş kişilere hastalığın her aşamasında tıbbi ve psikolojik konularda  rehber olduklarını sözlerine ekledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Zümrüt Apartmanı yayıncısından skandal açıklama
Zümrüt Apartmanı yayıncısından skandal açıklama
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472