MS, 20- 40 yaş grubunu tehdit ediyor

ANTALYA MS Derneği tarafından, 29 Mayıs Dünya MS Farkındalık Günü dolayısıyla farkındalığı arttırmak amacıyla seminer düzenledi. Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünden Prof. Dr. Ferah Kızılay, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünden Doç. Dr. Fatma Kurtuluş, Uzm. Dr. Burcu Yüksel, Antalya MS Derneği Başkanı Demet Yeğenoğlu, dernek üyeleri ve MS hastaları ile aileleri katıldı. Antalya MS Derneği Başkanı Demet Yeğenoğlu, 5 yıl önceki verilere göre Antalya ve ilçelerinde toplam 2 bin 500 MS hastasının olduğunu söyledi. Aradan geçen zamanda bu sayının 2 katına çıkmış olabileceğine dikkati çeken Yeğenoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde MS polikliniği olduğunu, pazar günleri MS hastalarına hizmet verdiklerini söyledi.

'PİLİ BİTMİŞ MAKİNE GİBİYİZ'

Mayıs ayının son çarşambasının Dünya MS Farkındalık Günü olduğunu, bu nedenle farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğine değinen Demet Yeğenoğlu, “MS, 20-40 yaşları arasında görülen bir hastalıktır. Yani insanları en aktif döneminde etkileyen bir hastalık. Şu anda çaresi yok. Sadece koruyucu iğneler yapılıyor. Birçok MS hastası sarhoş gibi yürüyor. Sokakta sarhoş muamelesi yapılıyor. Nedeni halkımızın MS hastalığı konusunda bilinçsiz olmasıdır" dedi.

'BACAKLARDA VE KOLLARDA İĞNE YAPACAK YER KALMADI'

MS hastalığı hakkında bilinçlenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Demet Yeğenoğlu, kendisinin de 15 yıldır MS olduğunu anlattı. Yeğenoğlu, "Tekerlekli sandalyede olan çok sayıda hastamız var. O da hastaların bilinçsizliğinden kaynaklanıyor. 15 yıldır MS hatasıyım ve 8 yıldır iğneler yapıyorum. Bacak ve kollarımda iğne yapacak yer kalmadı. Ama doktorlarımızın dediğini yapmak zorundayız. Bu hastalığın çaresi bulunana kadar fizik tedavi sayesinde kaslarımız çalışır durumda olmalı" dedi.

'MS HASTALARINA HER ZAMAN DESTEK OLUN'

MS hastalarına davranışların hastalığı etkilediğine dikkat çeken Demet Yeğenoğlu, “Birçok aile MS hastalarını hastalık hastası olarak tabir ediyor. Moral desteği bizim için çok önemli. Psikolojimiz ne kadar bozulursa hastalığımız da o kadar yükseliyor. Ailelerin yapacağı en önemli şey, MS hastalarına her zaman yanlarında olmaktır" dedi.



