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Mikro enjeksiyon tartışmalarına uzmanından yanıt
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Mikro enjeksiyon tartışmalarına uzmanından yanıt

Medya gündeminde sıkça yer alan tüp bebekte tedavisinde mikro enjeksiyon uygulamasına yönelik tartışmalara bir yanıt da Medical Park İzmir Hastanesi uzmanlarından ve Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık’tan geldi

Mikro enjeksiyon tartışmalarına uzmanından yanıt

Medya gündeminde sıkça yer alan tüp bebekte tedavisinde mikro enjeksiyon uygulamasına yönelik tartışmalara bir yanıt da Medical Park İzmir Hastanesi uzmanlarından ve Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık’tan geldi

19 Ekim 2017 Perşembe 16:43
Mikro enjeksiyon tartışmalarına uzmanından yanıt
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MİKRO enjeksiyon yöntemiyle dünyaya gelen çocuklarda ileri yaşlarda nasıl problemlerin ortaya çıkacağının henüz bilinmediği iddialarına yanıt veren Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, tüp bebek yönteminin güvenilir ve bilimsel bir uygulama olduğunu, bu yöntemle milyonlarca bebeğin doğduğunu ve sağlıklı bir yaşam sürdüğünü söyledi.
Tüp bebek yönteminde endişeli ve sıkıntılı bir durum olmadığını belirten Işık, “Hem gazetelerde hem de sosyal medyada bazı haberler çıktı. ‘Tüp bebek yöntemleri acaba ne kadar güvenilir. Mikro enjeksiyonla acaba bebeklerde problem oluyor mu?’ gibi bazı otoritelerin beyanları olduğu söylendi. Ben bu konuda size net bir mesaj vermek istiyorum. Tüp bebek biliyorsunuz Nobel ödülüyle taçlandırılmış bir teknoloji ve bu teknoloji 1978 yılından bu yana milyonlarca bebeğin doğmasına vesile oldu. Bugüne kadar yapılmış klinik araştırmalarda bu bebeklerde normal doğan bebeklere göre bariz artmış hiçbir sorun gösterilemedi. Dolayısıyla tüp bebekte bu kadar endişeli ve sıkıntılı olmak gibi bir durumumuz yok. Tüp bebek kendini ispatlamış ve güvenilir, saf bilimsel uygulamadır” dedi.
Mikro enjeksiyon yöntemi

Mikro enjeksiyonun ilk defa 1992 yılında meyvesini verdiğini ve ülkemizde de çok kısa süre sonra kullanılmaya başlandığını hatırlatan Işık, "Mikro enjeksiyon tüp bebekte döllenme sağlanamayan veya şiddetli erkek faktörü hastalarında gerçekten bir çözüm oldu. Zamanla pratik olması, döllenmeyi daha iyi sağlaması nedeniyle diğer tüp bebek nedenleri için de kullanılmaya başlandı ve halen de ülkemizde yüksek oranda mikro enjeksiyon kullanılıyor” diye konuştu.
"Milyonlarca bebeğe vesile oldu"

Mikroenjeksiyon ile tüp bebek arasında bugüne kadar gösterilmiş bebeklerde bariz bir farklılığın olmadığını da dile getiren Işık şöyle devam etti: “Sadece erkek bebeklerde genital bölge problemlerine ve kromozom aberasyonlarında bir miktar fazlalık var ama bunun teknikle alakası yok. Çünkü bu bebekler zaten klasik tüp bebekler yöntemiyle doğamayacaklardı. Babalarından gelen bazı problemleri taşıyorlar ama bunun teknikle uzaktan yakından alakası yok. Dolayısıyla mikro enjeksiyonda milyonlarca bebeğe vesile olmuş bir teknik olarak bizim uygulamalarımız arasında son derece özgün bir yer tutuyor. Bebeklerin sağlıkları, takipleri, zekaları, okul başarılarında bugüne kadar fonksiyonel hiçbir problem yok."
"Geç kalmayın"

Tüp bebek yöntemindeki tek sorunun insanların bu yönteme geç başvurmaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık “Şu an üniversiteye giden birçok bebeğimiz var. Bugüne kadar normal doğumlara göre artmış hiçbir problemle karşılaşmadık. Dolasıyla halkımıza şunu söylemeye çalışıyorum. Tüp bebek Türkiye'de çok yakın takipte olan bir teknolojidir. Dünyada da devlet kurumları hem de öze dernekler arayıcıyla yakın takip altındadır ve bilimsel bir işlemdir. Bu konuda kafanızda en ufak bir sıkıntı olmasın. Tüp bebekteki en sıkıntılı iş, sizin bu tedaviye geç başvurmanızdır. Onun için çocuk sahibi olmada zorlandığınız anda gerekli bilgileri alın. Ayrıca bu konuda en büyük dernek olan TSRM sayfasında da kendinizle ilgili bilgileri alıp uygun merkezleri görebilirsiniz” diyerek erken tedavinin önemini vurguladı. 

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Anahtar Kelimeler:
Üreme Sağlığı Ve İnfertilite DerneğiTSRMAhmet Zeki Işık
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