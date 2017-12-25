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Mide yanması neden olur?
Sizin de mideniz yanıyor mu?

Mide yanması neden olur?

Türkiye’de her geçen yıl daha fazla görülen mide yanması şikayetleri yanlış beslenmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Besin tüketiminde dikkatsizlik ve asitli besinlerin gereğinden fazla tüketilmesi yada vücudun alerjik reaksiyon gösterdiği besinlerin tüketilmesi mide yanması neden olur sorusuna verilecek en kısa cevap oluyor.

Mide yanması neden olur?

Türkiye’de her geçen yıl daha fazla görülen mide yanması şikayetleri yanlış beslenmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Besin tüketiminde dikkatsizlik ve asitli besinlerin gereğinden fazla tüketilmesi yada vücudun alerjik reaksiyon gösterdiği besinlerin tüketilmesi mide yanması neden olur sorusuna verilecek en kısa cevap oluyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:35
Mide yanması neden olur?
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Mide Yanmasının Nedenleri
Öncelikle mide yanmasının ne olduğunu iyi tanımlamak sorunun çözümü açısından önemli bir rol oynuyor.
Mide Yanması: mide asidinin yemek borusuna çıkması sonucunda yemek borusundan gırtlağa kadar oluşan ekşime ve yanma hissidir. Verilen bu tanım doğrultusunda mide yanmasının sebebi kronik bir hastalık olmadığı sürece kolayca anlaşılabilir. Genellikle zor sindirilen besinlerin tüketilmesi yada iyi bir şekilde çiğnenmeden besin tüketilmesi mide yanmasına neden olur. Eğer sık bir şekilde mide yanması ile karşılaşıyorsanız yiyeceklerinizi daha fazla çiğnedikten sonra yutmanız gerekir.
Diğer bir mide yanması neden olur sorusunun cevabı ise uzun aralıklar ile bol yemek yemenin verdiği zarar olarak karşımıza çıkıyor. Genelde iki öğün arasını uzun tutan kişiler bir sonraki öğüne geldikleri zaman açlık seviyesinin yüksek olmasından dolayı çok miktarda besin tüketir. Bu durum midenin aniden tam kapasite ile çalışmasına neden olduğundan dolayı mide yanmasına neden olur.
Mide Yanmasını Hangi Besinler Arttırır?
Mide yanmasına sebep olan besinler yemek borusu ile midenin birleştiği kısımdaki kasların gevşekliğine neden olan besinlerdir. Bu besinler şu
şekilde;
Domates, soğan, sarımsak
Baharatlı yiyecekler ile kızartmalar
Bazı durumda nane mide yanması yaşatabilir.
Çikolata
Verilen bu besinler mide yanması yaşayan kişilerin biran önce tüketmeyi bırakmayı gereken besinlerdir. Daha sonrasında doktorunuza başvurarak doğru şekilde tüketim yapabilirsiniz. Doktorunuzdan tavsiye alıncaya kadar bu besinleri tüketmemeniz yaşadığınız rahatsız edici mide yanmalarından kurtulmanızı sağlar.
Mide Yanmasına Hangi Besinler İyi Gelir?
Mide asidini tutan ve besinlerin sindirilmesini daha kolay sağlayan besinler mide yanması neden olur sorusuna cevap bulduktan sonra çözüm olarak tüketilmeleri gerekir. Bu besinler genelde lifli meyveler yani muz, şeftali vb. meyveler olabilir. Asitli meyvelerin dışındaki tüm meyveleri tüketmenizde bir sakınca bulunmaz. Diğer yandan ise çiğ sebzeler ile tam tahıllı gıdaların tüketilmesi sindirimi kolaylaştırdığı için mide yanmasını önleyici görev üstlenirler.
 

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Anahtar Kelimeler:
MideMide Yanması
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