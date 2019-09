Mevsimsel geçişlerde gribe dikkat

ANTALYA Anadolu Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Doktor Bedrettin Oflaz, mevsim geçişlerin vazgeçilmez hastalığı olan grip hakkında açıklamalarda bulundu. Hava değişimlerinin enfeksiyona zemin hazırladığını dile getiren Oflaz, "Kişiler de bu duruma korumasız yakalandığı için gribe yakalanıyor. Grip salgının çok yaygın olmasının nedeni solunum yolu ve temas ile bulaşmasıdır. Ortam uygunsa daha kolay bir şekilde yayılıyor. Aynı zamanda damlacık ve temas yolu ile de bulaşmaktadır. Bu yüzden grip oluştuğu andan itibaren çevresindeki herkese bulaşabiliyor ve yayılıyor” diye konuştu.



"Ateş ve öksürüğe dikkat"

"Grip ve soğuk algınlığının ayrımını iyi bilmemiz gerekir" diyen Uzm. Dr. Oflaz, “Bunların septomları ve belirtileri farklıdır. Soğuk algınlığı gribin hafif formudur. Bir altı gibi düşünebiliriz. Yani daha hafif geçer. Grip daha ağırdır ve daha şiddetlidir. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, yüksek ateş, öksürük, kas eklem ağrıları, kollarda ve bacaklarda ağrılar olur. Yani kişi derki her tarafım ağrıyor. Bu gribin belirtileridir" dedi.



"Zetürreye dönüşebilir"

Ağrı kesici ve ateş düşürücüyle grip geçmiyorsa acil bir hekime görünülmesi gerektiğini söyleyen Anadolu Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Doktor Oflaz, "Grip viral kaynaklı olduğu için üzerine bakteri binebilir. Yani ilerleyebilir. Detaylara inmek gerekirse, öksürük ilerlerse, koyu balgam gelirse, nefes darlığı başlarsa, burun akıntısı koyulaşmış, kulak ağrısı veya kulak dolgunluğu oluşmuşsa ve üzerine bakteri binmişse daha ağır seyreder. Bu durumun sonucunda zatürre de oluşabilir. Böyle olunca bir hafta süren grip belki on gün, on beş gün bile sürebilir. O zaman tedavi de değişiyor. Hekimin uygun gördüğü antibiyotik ve önerilere uymak gerekir" ifadelerine yer verdi. Çocuklar, gebeler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar yani KOAH, kalp ve diyaliz hastalarının risk altında olduğunu belirten Uzm. Dr. Oflaz, "Risk altında olan kişiler enfeksiyona daha yakındır. Grip, özellikle çocuklar da ve altmış beş yaş üstü kişilerde daha fazla görülmektedir. Bununla birlikte kapalı ve havalandırma yapılmayan ortamlarda çalışan kişiler de risk altındadır. Kapalı ortamlar muhakkak havalandırılmalıdır. Kesinlikle temastan kaçınmalıyız.Grip olan hasta bir defa el yıkamasına dikkat edecek. Karşıdaki sağlıklı kişiye bulaştırmamak için ellerini yıkadıktan sonra tokalaşmalıdır. Bir de maske takması gerekir. Grip olan hasta bir iş yerinde çalışmak durumundaysa mutlaka maske takmalıdır. Öksürürken dikkat etmeliyiz. Damlacıkların karşıdaki kişiye bulaşmaması için kafamızı hafif omzumuza doğru çevirerek öksürmeliyiz” dedi.



"C vitamini önemli"

Beslenmenin öneminde değinen Oflaz, “Protein karbonhidrat ve yağ oranı dengeli olan besinleri tüketilmeli. Bol su içmek gerekir. Balık yumurta çok önemli. Bunun yanında uyku da önemlidir. Yedi, sekiz saat uyumak gerekir. Vücut dinlendiği zaman direnci artar ve mikroplarla daha iyi savaşır. Ayrıca C vitamini içeren besinler tüketmeliyiz. Yeşil çay, ıhlamur, kuş burnu gibi vitamin ve minarel içeren çaylar tüketmeliyiz. Böylelikle enfeksiyonlarla daha iyi mücadele etmiş oluruz” açıklamasında bulundu.