Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!

BOĞAZ ağrısı, genellikle bademciklerde iltihap oluştuğu zaman karşılaşılan bir durumdur. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda sık sık görülen bu ağrılara, üşütme, salgın, hava değişimleri gibi faktörler neden olur. Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde sürekli değişen hava sıcaklıkları vücut ısısını da etkilendiğinden hastalıklara yakalanma riski büyüktür. Bunların yanında polenler, hassas bünyeye sahip kişilerde alerjik reaksiyonları arttığından boğazda ağrı ve kaşıntı durumu da sık sık karşılaşılmakta. Peki ya bu ağrıları en hafif şekilde atlatmak için neler yapmalıyız?

BÖBREK İLTİHABI YAPABİLİR!

"Boğaz ağrısı çoğu kez boğaz bölgesindeki halkın 'bademcik' dediği dokunun iltihaplanmasına bağlıdır. Etkenler çoğu kez virüsler iken, yüzde 15-30 oranında yine halkımızın "beta mikrobu" diye bildiği bakterilerin neden olduğu boğaz enfeksiyonundan kaynaklanabilir. Eğer bu bakteriyel etken neden ise hastalık geçtikten sonra yüzde 1-3 oranında olmak üzere akut eklem romatizmasının gelişmesine neden olabilir. Bazı vakalarda böbreklerde iltihaba yol açıp, nefrit yapabilir" diyen Prof. Dr. Emin Ünüvar, boğaz ağrısında semptomatik yardımcı tedavilerin kullanılabileceğini eğer beta etkeni boğaz kültüründe izole edilmişse de bu durumda antibiyotik kullanılması gerektiğini söyledi.

ÇOCUKLARDA İŞTAHSIZLIĞA NEDEN OLUR!

Boğaz ağrısı olan çocuklar aynı zamanda iştahsızlık da yaşar. Yemek yemesi ve yutması zorlaşacağından bu hastalık tam bir çile haline gelir. Ünüvar, bu ağrıları hafifletmek için, "Su, sıvı alımımızı artırmalıyız. Bol sıvı alımı boğazdaki kurumayı engeller, savunma bariyerlerini güçlendirir, koruyucu bazı sıvıların akışkanlığını artırır, yangıyı da bir miktar azaltır. Tuzlu su gargaraları, basit ama rahatlatıcıdır. Bir bardak suya (su bardağı) yarım çay kaşığı tuz ilave edilerek yapılabilir. Tadı sıkıntılı olursa limon veya bal eklenebilir" dedi.

'TAVUK SUYU ÇORBASI' İÇİN

Sıcak içecekler içinde çay, kekik çayı, nane çayı, yeşil çay, ıhlamur gibi bitki çaylarının boğazı rahatlatacağını söyleyen Ünüvar, "Çorbalardan, özellikle tavuk suyu çorbasının boğaz ağrısını azalttığı bilinmektedir. Ağrı kesici ve antiinflamatuar özellikli ilaçlar, ki bunlar ateşi de düşüren ilaçlardır, kullanılabilir. Ökaliptus içeren pastiller tercih edilebilir. Pastil kullanımı ile iltihap bölgesindeki yangı bir miktar azaltılır, salgı çekilir ve rahatlama sağlar. Yatak istirahati önemlidir. Yatak istirahati ile virüslere karşı savaşma gücümüz artmaktadır. Dinlenmek hızla düzelmeyi sağlayacaktır" önerilerinde bulundu.