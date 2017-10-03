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Mevsim depresyonundan su içerek ve yürüyerek çıkı

Tatilden çıkılması, kışın havanın genellikle karanlık olması gibi sebeplerle insanların mevsim geçişi depresyonuna yakalanabildiğini belirten Psikolog Beyza Bülbül, “Depresyondan çıkmak istiyorsanız bol bol su tüketin, vakit buldukça yürüyün” uyarısında bulundu

Mevsim depresyonundan su içerek ve yürüyerek çıkı

Tatilden çıkılması, kışın havanın genellikle karanlık olması gibi sebeplerle insanların mevsim geçişi depresyonuna yakalanabildiğini belirten Psikolog Beyza Bülbül, “Depresyondan çıkmak istiyorsanız bol bol su tüketin, vakit buldukça yürüyün” uyarısında bulundu

03 Ekim 2017 Salı 11:40
Mevsim depresyonundan su içerek ve yürüyerek çıkı
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BAHARDAN yaza ya da yazdan kışa geçişlerde insanların duygu durumlarını ve ruh halini olumsuz etkileyen süreçler ortaya çıktığını belirten Bülbül, kişilerin bazen hayat koşuşturmasında bu tablonun farkına varamadığını söyledi. Özel Ata Sağlık Hastanesinde görevli Bülbül, yazdan kışa geçtiğimiz bu günlerde yaşanan duygu, durum bozukluklarının Mevsim Geçişi Depresyonu olabileceğine dikkat çekti. Bu rahatsızlığın 2-3 gün veya iki haftadan daha uzun sürebileceğini anlatan Bülbül, “Bazı insanlar bu depresyondan hafif etkilenirken, kimileri ise daha ağır geçirebilir. Birkaç gün süren depresyonun üzerinde durulmasına gerek yoktur. Ancak depresyon iki haftayı geçiyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınmalı” dedi.

“Bol bol su için, yürüyün”

Uyku düzeninde bozulma, iştahsızlık ya da çok yemek yeme, yapılan aktiviteleri yapmak istememe, işlerin mecburiyetten yapılmak istenmesi gibi durumların depresyonun belirtileri arasında yer aldığını anlatan Bülbül, “Yazdan bir geçiş dönemi oldukları için kişiler yeniden işe veya okula başlar, tekrar monoton bir hayata atıldıklarını düşünürler. Bu durumun oluşturduğu depresif süreçler bireyleri tetikleyebiliyor. Bu dönemde havanın genellikle karanlık olması, çok fazla güneşe maruz kalınmaması gibi nedenler ruh halimizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu süreç içerisinde insanlarla iletişimi bozulup, yapacakları işlerden keyif almama sürecine girilmektedir. Bu süreç içerisinde 2-3 günlük bir depresif belirti gözüküyorsa bu korkulacak bir durum değildir. Çünkü aslında her birey böyle bir süreci yaşamaktadır” diye konuştu.
Depresif sürecin iki haftayı geçtiği durumlarda mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerektiğinin altını çizen Bülbül, “Bu durumda birey bol bol açık havaya çıkmalıdır. Yürüyüş ve egzersiz yapmalıdır. Bol bol su tüketmelidir. Kendi enerjisini düşürecek, keyfini kaçıracak insanlarla minimum düzeyde ilişki kurmalıdır. Kendine değer vermeli, kendini sevebilmelidir. Uyku ve beslenme düzenini korumak için azami gayret göstermelidir. Tek başına bunu yapamıyorsa veya bu konuda kendini güçlü hissetmiyorsa mutlaka bu konuda bir uzmandan destek almalıdır” şeklinde konuştu.
Bülbül, sorumluluk bilinci olmayan, gezmeyi tozmayı seven, zaman yönetimi olmayan insanlarda depresyonun görülme riskinin daha yüksek olduğunu vurguladı. 

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Mevsim DepresyonuSuYürüyerekDepresyonPsikologBeyza Bülbül
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