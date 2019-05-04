'Mevcut aşıların uygulama şekilleri değişti'

AŞININ korunabilir hastalıklara karşı çocuğun bağışıklık sistemini çalıştırarak, güvenilir ve etkin bir savunma sistemi oluşturduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, Türkiye’de Mart 2019’daki aşı takviminde planlanan değişiklikleri söyledi.

"ZATÜRRE AŞISININ 6. AY DOZU ARTIK UYGULANMAYACAK"

Pnömokok, yani zatürre aşısının 2'nci ayından itibaren 4-6 ve 12 aylarında 4 doz olarak uygulandığını ancak yeni düzenlemeyle altıncı ay dozunun artık uygulanmayacağını ifade eden Prof. Dr. Süleymanoğlu, “Bunun sebebi ise bu doz olmadan da yeterli bağışıklık ve korumanın sağlanabilmesidir” dedi. Çcukluk çağı döküntülü hastalıklarından biri olan suçiçeğinden korunulmasının da önemli olduğuna dikkat çeken Süleymanoğlu, “Tek doz olarak çocuğa 12 aylıkken uygulanan aşı yeni değişiklikle büyük çocuklarda yeterli koruma sağlamadığı için ilkokul birinci sınıfta ikinci doz olarak uygulanacaktır. İkinci doz su çiçeği aşısı henüz resmi olarak uygulanmaya başlanmadı ama yakın zamanda uygulanması planlamaya alındı” diye konuştu.

“ULUSAL TAKVİMDE OLMAYAN, DÜNYADA KULLANILAN AŞILAR VAR”

Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, dünyada yaygın olarak kullanılan ancak Türkiye’de aşı takvimine girmeyen aşıların olduğunu söyledi. Bu aşıların 100’e yakın ülkenin ulusal aşı takviminde bulunduğunu ifade eden Süleymanoğlu, Türkiye'de yer almayan aşılar hakkında bilgiler verdi. Süleymanoğlu, "Mevsimsel grip aşısı her yılın ağustos-eylül ayında o yıl için özel üretilen aşının 6 aydan büyük olan tüm çocuklara uygulanması önerilmektedir” dedi.

“ROTAVİRÜS AŞISI BÜTÜN ÇOCUKLARA UYGULANMALI”

Yıl boyunca görülen ishallerin önemli bir kısmının rotavirüse bağlı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Süleymanoğlu, “Rotavirüs aşısı ile büyük oranda korunulabilmektedir. İki altı ay arasında iki veya üç doz olarak ağızdan uygulanır. Güvenilir ve etkili olduğundan bütün çocuklara uygulanması önerilmektedir” ifadelerini kullandı.

"Menenjit ülkemizde görülen nadir ama önemli bir sağlık problemidir" diyen Prof. Dr. Süleymanoğlu, “Korunulması aşı ile mümkün olan bir hastalıktır. Bebeğin 2. ayından başlayarak ilk fırsatta uygulanabilir. Günümüzde diğer sık bakteriyel menenjit yapan etkenlere karşı yeterli etkinlikte aşı uygulandığı için eskiden üçüncü en sık menenjit yapan meningokoklar en sık sebep haline gelmiştir. İki tür aşı vardır, ikisinin de yapılması önerilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

HPV AŞISI, CİNSEL HAYAT BAŞLAMADAN ÖNCE UYGULANMALI

Prof. Dr. Süleymanoğlu, kanser aşısı olarak bilinen, cinsel ilişki yoluyla geçen, rahim ağzı kanserine sebebiyet verebilen bir virüse karşı koruyan HPV aşısının da kadınlara cinsel hayatları başlamadan önce iki doz olarak uygulanmasını önerdi.