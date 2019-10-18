‘Menopoz yaşlanma belirtisi değildir’

Meryem KANBEROĞLU

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Mülayim, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Menopozun belirtileri, tedavi ve bu dönemi sağlıklı geçirmenin yollarını anlatan Prof. Dr. Mülayim, menopozun yaşlılık dönemi olmadığının altını çizdi. Mülayim, “Menopoz; bir kadının doğurganlık sürecinin bitip yeni bir döneme geçmesi durumudur. Bu durum bir kadının yaşlanma süreci olarak algılanmamalıdır. Kadınlarda menopoza geçiş evresi 2 ila 8 yıl sürebilmektedir. Belirtileri arasında adet düzensizleşmesi, gece terlemesi ve ateş basması yer almaktadır. Bu dönemde bazı semptomlarla da karşılaşılabilir. Vajinada kuruluk, ilişkide zorlanma, idrar yolu enfeksiyonu ve sık idrara gitme gibi rahatsızlıklar en çok rastladığımız durumlar arasında yer almaktadır. Bu şikayetler kadınların yaşam kalitesini düşürmekte ve tüm hayatına etki etmektedir. Hiçbir kadın bu sıkıntıları yaşamak zorunda değildir. Bu dönemi daha rahat geçirebilmek için bir kadın doğum uzmanı ile görüşüp doktorunuzun kontrolünde ilaç kullanıp, beslenme alışkanlığınızı değiştirerek hayat kalitenizi yükseltmek sizin elinizde.

KEMİK ERİMESİNE DİKKAT

Menopoz sonrası dönemde kadınlar en sık kemik erimesi ve kalp rahatsızlarından şikayet etmektedir. Dünyada ölümlerin nedenlerine baktığımızda korkulanın aksine kanserden çok kardiyovasküler hastalıklar ve kemik erimesine bağlı kırıklara bağlı ölümler ilk sırada yerini almaktadır. Bu nedenle menopoz sonrasında sağlığın korunması ve yaşam biçimi önemli bir yer teşkil etmektedir“dedi.

ERKEN MENOPOZA YOL AÇAN NEDENLER

Türkiye’deki menopoz yaşının ortalama 47 olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mülayim, ”Erken menopoz ya da yumurtalık yetersizliği dediğimiz bir kavram var. Türkiye’de menopoz yaşı ortalama 47’dir. 47 yaşından önce menopoza girme nedenleri arasında; yumurtalık yetersizliği, kansere bağlı oluşan endikasyonlar, cerrahi işlemler, genetik durumlar en başta yer almaktadır. Böyle bir durum karşısında hastaların 47 yaşına kadar hormon tedavisi alması gerekmektedir. Mutlaka uzmanınız ile görüşüp bir tedavi programı oluşturarak hayat kalitenizi yükseltebilirsiniz” diye konuştu.