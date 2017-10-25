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Meme kanseri türü 180’e çıktı!

Meme kanserinde 72 yeni türün belirlenmesiyle meme kanserinin türleri 180’e çıktı

Meme kanseri türü 180’e çıktı!

Meme kanserinde 72 yeni türün belirlenmesiyle meme kanserinin türleri 180’e çıktı

25 Ekim 2017 Çarşamba 17:10
Meme kanseri türü 180’e çıktı!
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MEME kanserinin yeni 72 türü belirlendi. Böylece meme kanserinin türleri 180’e çıktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; dünya çapında 300 faklı bilimsel kuruluşta yapılan 550 araştırmayı inceleyen Onco Array Konsorsiyumu’nun Nature Dergisi’nde yayımlanan derlemesine göre, farklı gen mutasyonları, diğerlerinden tamamen farklı 72 meme kanserinin var olduğunu ıspatlıyor. Angelina Jolie’nin çifte mastektomi yapmasına yol açan BRCA1 bu mutasyonlardan sadece biri. Onco Array’e göre belirlenen yeni türler ışığında meme kanseri yeni teşhis ve tedavilerinin belirlenmesi gerektiği de vurgulandı. Makalenin yazarlarından Jacques Simart, çok çeşidin ortaya çıkarılmasının bir karmaşaya değil kişiye özel etkin tedavilerin geliştirilmesine yol açacağına inandığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Meme KanseriTur
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