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Meme kanseri için yeni umut!

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, meme kanserine karşı geliştirilen akıllı ilaçların, kemoterapiden daha etkili olabildiğini belirtti

SAĞLIK 22.08.2019, 19:46 Enes Subaşı
Meme kanseri için yeni umut!
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KIRIKKALE Üniversitesi Tıp Fakültesi  Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinde geçmiş  yıllarda hemen her hastada aynı tedavi yönteminin uygulandığını söyledi.
 Yayılma gösteren kanser hücrelerinde kemoterapinin tek seçenek  olduğunu ve bazı hormon ilaçlarının da tedavide kullanıldığını anlatan Coşkun,  "Günümüzde kanser tedavisinde büyük gelişmeler oldu. Özellikle kanser  hücrelerinin çoğalmasına, yayılmasına sebep veren yolaklar ve onları yöneten  faktörler ortaya çıktıktan sonra, bunlara özel ilaçlar geliştirildi." dedi.
 Coşkun, meme kanseri tedavisinde günümüzde önce kanserin türünün  tanınması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:  "Özellikleri nedir, hızlı çoğalan bir kanser mi, hormon tedavisine  duyarlı bir kanser mi ve hangi mekanizmayla gelişiyor? Bunları belirledikten  sonra ona uygun ilaçları vererek kanseri yok etmemiz mümkün oluyor. Önce kanseri  tanımamız, arkasından da yok etmemiz şeklinde bir uygulamamız oluyor. Öncesinden  çok farklı çünkü meme kanseri herkeste aynı olmuyor. Kiminde bazı onkogenler  (kanser geni) aktif hale gelirken kiminde bazı tümör supresör genler (tümör  baskılayan gen) inaktifleşiyor. Bunlar mutasyonlar sonucu oluyor ve bunlara bağlı  kanserin çoğalma ve yayılması ile ilgili bazı yolaklarda aktivasyon oluyor.  Bunları belirlediğimiz zaman tedavi çok daha başarılı oluyor."
 Coşkun, her meme kanseri hastasının kemoterapi almasına gerek  kalmadığını ifade ederek, "akıllı ilaç" dedikleri hedefe yönelik ilaçlar  üretildiğini dile getirdi.
 
   "Kanser yayılmış olsa da iyileşme sağladığımız hastalar oluyor"
 
 Bu nedenle her meme kanseri hastasına kemoterapi uygulamadıklarını  aktaran Coşkun, şöyle konuştu: "Yayılmış hastalığı olanlarda da erken evre hastalığı olanlarda da  kemoterapi vermediğimiz gruplar oluyor. Örneğin erken dönemde hastalarda eskiden  belli bir gruba körlemesine kemoterapi verirdik ama şimdi birtakım testler  geliştirildi. Erken evre hastalıkta belli bir sayıdaki genlerin analizleri  yapılıyor ve ona göre risk skoru belirleme işlemi yapılıyor ve yayılma,  tekrarlama riski düşük bulunan bazı hastalar bu sayede kemoterapi almadan  kurtuluyorlar. Yine hastalığı yayılmış olan kişilerde tümör hücrelerinde bulunan  birtakım reseptörlere veya kanser hücre çoğalması ile ilgili yolaklara karşı  geliştirilmiş ilaçlar var. Bunlar kemoterapilerden çok daha etkili. Bunlara  hedefe yönelik tedaviler diyoruz. Yine hormon baskılayıcı tedavilerle ilgili çok  büyük gelişmeler oldu."
 
 Coşkun, hormon tedavisine karşı direnci engelleyen tedaviler de  geliştirildiğini dile getirerek, bütün bunları kullandıklarında çok iyi neticeler  elde ettiklerini belirtti. Tedavide erken teşhisin yine çok önemli olduğunu vurgulayan Coşkun,  şunları anlattı:  "Erken teşhis olduğu zaman çok iyi neticeler alıyoruz ama hastalığı  yayılmış olan hastalarda bile biz eğer kanserin mekanizmasını saptayabilirsek ona  karşı tedavilerle kanseri önlediğimiz ve tamamen şifaya benzer durumlar elde  ettiğimiz hastalarımız olmakta. Çok iyi moleküler, genetik ve patolojik  incelemeler yaptıktan sonra tedavi uyguluyoruz. Bütün kanserlerde en çok  korktuğumuz tehlikeli durum vücuda yayılmasıdır ama yeni tedavilerle kanser  yayılmış da olsa tamamen iyileşme sağladığımız hastalar olmakta. Yine aşı  tedavileri araştırılıyor. Birtakım moleküler  yolaklara yönelik tedaviler  araştırılıyor. Bu gelişmelerin en çok olduğu kanserlerin başında geliyor meme  kanseri."
 

#Kırıkkale Üniversitesi
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