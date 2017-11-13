Mavi Balina nedir? Mavi Balina nasıl bir oyun?

RUS mühendis'in tasarımı olan Mavi Balina oyunu, verdiği direktiflerle kişilerin kendisine ve çevresindekilere bir takım zararlar vermesine hatta kişinin intihar etmesine sebep oluyor. Dünyada 120’den fazla insanın ülkemizden ise 2 gencin intiharına sebep olan Mavi Balina oyunu nedir ve Mavi balina oyunu nasıl bir oyundur insanları neden intihara sürüklüyor gibi sorular tartışılmaya devam ediyor. Mavi Balina gibi oyunların bireyleri psikolojik olarak baskı altına alıp şantaj, tehdit ve uygunsuz davranışlara zorlayarak sanal ortamda duygusal taciz uyguladığı uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Mavi balina oyunu ile beraber duygusal baskıyı kaldıramama ve bunun sonucunda intihar ile sonuçlanan ölüm vakaları meydana geliyor.