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Mavi Balina nedir? Mavi Balina nasıl bir oyun?
Mavi Balina nedir? Mavi Balina...
13 Kasım 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Mavi Balina nedir? Mavi Balina nasıl bir oyun?

Mavi Balina 17 yaşındaki bir gencin intihar etmesiyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle bilgisayarda çok vakit geçiren gençlerin ebeveynleri, mavi balina nedir, mavi balina nasıl bir oyun, mavi balinada görevler neler gibi sorular ile çocuklarının ne ile karşı karşıya kaldıkları konusunda endişeliler. Haberimizde uzman kişilerin yorumlarıyla mavi balina nasıl bir oyun ve mavi balina nedir sorularının cevablarını bulacaksınız

Mavi Balina nedir? Mavi Balina nasıl bir oyun?

Mavi Balina 17 yaşındaki bir gencin intihar etmesiyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle bilgisayarda çok vakit geçiren gençlerin ebeveynleri, mavi balina nedir, mavi balina nasıl bir oyun, mavi balinada görevler neler gibi sorular ile çocuklarının ne ile karşı karşıya kaldıkları konusunda endişeliler. Haberimizde uzman kişilerin yorumlarıyla mavi balina nasıl bir oyun ve mavi balina nedir sorularının cevablarını bulacaksınız

13 Kasım 2017 Pazartesi 10:16
Mavi Balina nedir? Mavi Balina nasıl bir oyun?
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RUS mühendis'in  tasarımı olan Mavi Balina oyunu, verdiği direktiflerle kişilerin kendisine ve çevresindekilere bir takım zararlar vermesine hatta kişinin intihar etmesine sebep oluyor. Dünyada 120’den fazla insanın ülkemizden ise 2 gencin intiharına sebep olan Mavi Balina oyunu nedir ve Mavi balina oyunu nasıl bir oyundur insanları neden intihara sürüklüyor gibi sorular tartışılmaya devam ediyor. Mavi Balina gibi oyunların bireyleri psikolojik olarak baskı altına alıp şantaj, tehdit ve uygunsuz davranışlara zorlayarak sanal ortamda duygusal taciz uyguladığı uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Mavi balina oyunu ile beraber duygusal baskıyı kaldıramama ve bunun sonucunda intihar ile sonuçlanan ölüm vakaları meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mavi BalinaİntiharOyun
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