Masum gibi görünen hareketler inmeye neden olabilir

ELİF Sarıönder Gencer, ani ortaya çıkan konuşma bozukluğu, yüzde kayma, görme kaybı, aynı taraf kol ve bacakta güçsüzlük gibi nörolojik fonksiyon kaybı olan inmenin, bazen beyin kanaması bazen de damar tıkanması sonucu meydana geldiğini belirtti. Gencer, 10 inme vakasından sadece 2'sinin beyin kanaması sonucu oluştuğunu belirtti. Dr. Gencer, 10 inmeden 8'inin ise damar tıkanıklığı ile ortaya çıktığını söyledi. İnmenin tüm dünyada ve Türkiye'de ölüm sıralamasında 3'üncü, sakatlıkta ise 2'nci sırada olduğunu ifade eden Dr. Gencer, hastalığın yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol, sigara kullanımı, obezite ve damar yırtılması gibi nedenlerde ortaya çıktığını belirtti.



BU HAREKETLERE DİKKAT

İnmeye neden olan damar yırtılmalarının çarpma, vurma gibi travmalara bağlı olarak çıktığı gibi masum gibi görünen bazı hareketlerle de ortaya çıkabildiğine dikkat çeken Dr. Gencer, şunları kaydetti: “Boynu besleyen 4 ana damar vardır. Önde iki şah damarı, bir çift de beynin arka kısmını besleyen vertebral arterler var. Vertebral arterler kemik bir kafesin içinde seyreder ve boynun maruz kaldığı sert hareketlerle damar yaprakları ayrılarak diseksiyon dediğimiz yırtıklar oluşabilir. Benzer yırtıklar karotis arterler dediğimiz şah damarlarda da ortaya çıkabilir. Arter diseksiyonları boyuna uygulanan travmalarla ortaya çıkabildiği gibi; berber koltuğunda başı geriye doğru yaslayarak uzun süre oturmak, boynu kıtlatmak, boyna masaj yaptırmak, yakası sıkı bir gömlek giymek, perde takmak, dişçi koltuğunda oturmak, hapşırırken kendini sıkmak gibi basit nedenlerle de ortaya çıkabilir. Damar yırtılmaları çok ciddi felçlerle sonuçlanabilir."



İNME TEDAVİSİNDE PIHTI DIŞARI ÇIKARILIYOR

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği olarak inme tedavisinde damar içindeki pıhtıyı özel yöntemle çıkardıklarını belirten Dr. Gencer, “Genellikle sağ kasıktaki ana atar damarları kullanarak damar içindeki pıhtıya ulaşıyoruz. Geri çekilebilir bir kateter yardımıyla pıhtıyı tutup çekiyoruz. Bazı felçlerde hem şah damar hem de beyindeki diğer büyük damarlar aynı anda tıkanabiliyor. Felç belirtisi oluşturan tıkalı damarı açtıktan sonra şah damarını ilaçla tedavi edebiliyoruz. Ancak şah damarı felç belirtisi vermeye devam ediyorsa o zaman oraya stent takıyoruz" dedi.



İNME EPİLEPSİ NÖBETLERİNE NEDEN OLABİLİYOR

Ani kasılmalar, bilinç kaybı, dalma gibi bazı belirtilerle kendini gösteren bir hastalık olan epilepsinin, inme geçiren hastalarda nadir olmadığını belirten Dr. Gencer, “Yetişkinlerde görülen epilepsi çoğunlukla başka bir hastalığa ikincil ortaya çıkar. Trafik kazası, düşme, kafa travması, beyin kanaması, beyin tümörü, beyin enfeksiyonu gibi hastalıklardan sonra nöbetler ortaya çıkabilir. Bu nöbetler tekrarlayıcı ise epilepsi diyoruz. Çünkü her nöbet tekrarlayıcı değildir" dedi. Epilepsi nöbetlerinin 10'da 2'sinin beyindeki bir lezyona bağlı olduğuna dikkat çeken Dr. Gencer, ileri yaşlarda başlayan epilepsi nöbetinin üçte birinin beyin kanaması ya da damar tıkanıklığı gibi lezyonlara bağlı ortaya çıktığını söyledi. Dr. Gencer, “Felç geçiren hastaların yüzde 30'unda epilepsi görülür" dedi. Felç geçiren hastaların bir kısmının ilk 15 gün içinde epilepsi nöbeti geçirmeye başladığını anlatan Dr. Gencer, “Bu nöbetler vücutta kasılmalar şeklinde olabildiği gibi, unutkanlık, dalgınlık, boş bakma gibi belirtiler şeklinde de olabilir. Bu durum epilepsi ilaçlarıyla tedavi edilir. Tedaviye de olumlu yanıt verir" diye konuştu.