"Maskeli" hipertansiyon unutkanlığı artırıyor

Türk bilim insanı Dr. Mert Eşme ve arkadaşları tarafından yapılan "Yaşlı Grubunda Maskeli Hipertansiyon ve Bunun Unutkanlık Üzerine Etkisi" başlıklı bilimsel araştırma ile tanı almamış ve tansiyonu gün içinde belirli saatlerde yüksek seyreden "maskeli" hipertansiyon hastalarının unutkanlık seviyelerinin daha yüksek olduğu ortaya kondu.

"Maskeli" hipertansiyon unutkanlığı artırıyor
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DAHA önce tanı konulmamış katılımcıların yüzde 43'ünde gün içinde  cihaz ölçümleri ile hipertansiyon saptanan araştırmanın sonuçları, 28 Şubat'ta  Prof. Dr. Şeref Zileli'yi Anma ve Hacettepe İç Hastalıkları Günü kapsamında  düzenlenecek programda bilim dünyasına duyurulacak.
Programın Düzenleme Kurulu Başkanlığını yapan Hacettepe Üniversitesi  (HÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim  Üyesi Prof. Dr. Ömer Karadağ, yaptığı açıklamada, halk arasında  "yüksek tansiyon" olarak bilinen hipertansiyonun, özellikle yaşla sıklığı artan  kronik bir hastalık olduğunu söyledi.
 
 Hipertansiyonun, uzun dönemde vücut sağlığı için kötü sonuçlar  doğurabildiğine dikkati çeken Karadağ, hastalığın özellikle kalp, damar ve böbrek  sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.
 
Hastane ya da muayenehanedeki ölçümler normal olmasına karşın günlük  hayatta kan basıncının yüksek seyretmesinin "maskeli hipertansiyon" olarak  tanımlandığını belirten Karadağ, normalde hipertansiyon tanısının, yapılacak kan  basıncı ölçümleriyle kolayca konulabildiğini ifade etti. Karadağ, "Günümüzde  'maskeli hipertansiyon' denilen, poliklinik ve ev ölçümleri sırasında normal kan  basıncı değerlerinin kaydedildiği ancak 24 saat boyunca kola takılan bir cihaz  sayesinde yüksek kan basıncının tespit edildiği klinik bir durum söz konusudur."  dedi.
 
 "Tanı olmayanların yüzde 43'ünde hipertansiyon saptandı"
 
 Karadağ, maskeli hipertansiyona ilişkin yurt içi ve dışında önemli  çalışmalar yürütüldüğünü dile getirerek, bu kapsamda HÜ Tıp Fakültesi İç  Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı uzmanı Mert Eşme ve arkadaşları  tarafından "Yaşlılarda (geriatrik yaş grubunda) Maskeli Hipertansiyon ve Bunun  Unutkanlık Üzerine Etkisi" başlıklı bir araştırma yapıldığını anlattı.
 
 Prof. Dr. Karadağ, araştırma sonuçlarının üniversite tarafından  düzenlenen Prof. Dr. Şeref Zileli'yi Anma ve Hacettepe İç Hastalıkları Günü  programında açıklanacağını ifade etti.
 
Dr. Eşme'nin araştırmasına, daha önceden hipertansiyon ve unutkanlık  şikayeti olmayan kişilerin dahil edildiğini bildiren Karadağ, şunları kaydetti:
 
 "Araştırma kapsamında, her katılımcıya 24 saat boyunca kola takılı  duran 'ambulatuar kan basıncı cihazı' takıldı ve gün içinde 07.00-22.00  aralığında her 15 dakikada, gece 22.00'den ertesi gün saat 07.00'ye kadar ise her  yarım saatte bir hastaların kan basıncı ölçülüp cihaz tarafından kaydedildi.  Katılımcıların, bu cihaz takılıyken günlük aktivitelerine devam etmeleri istendi  ve kişilere geriatri polikliniğinde unutkanlık tarama testleri yapıldı. Tüm gün  kan basıncı ortalaması 130/80 mmHg'nin üzerinde olanlar, gün içi kan basıncı  ortalaması 135/85 mmHg'nin üstünde olanlar, gece kan basıncı ortalaması 120/70  mmHg'nin üzerinde olanlar 'maskeli hipertansiyon' olarak kabul edildi."
 
Çalışma kapsamında, daha önce tanı almayan bu kişilerin yüzde 43'ünde  cihaz ölçümlerine göre hipertansiyon saptandığını vurgulayan Karadağ, "İlaveten  maskeli hipertansiyonu olan hastaların, maskeli hipertansiyonu olmayan hastalara  göre unutkanlık testlerinden daha düşük puan aldıkları görüldü. Bu çalışmada  hipertansiyon kadar maskeli hipertansiyonun da farkında olunması ve bu durumun  özellikle unutkanlık gibi belirtilere de yol açabileceğine dikkat çekildi."  bilgilerini aktardı.
 
Prof. Dr. Karadağ, maskeli hipertansiyonun unutkanlık üzerine  etkisinin incelendiği araştırmada, "mini mental", "MOCA" ve "QMCI" denilen  unutkanlığı ölçen testlerin kullanıldığını dile getirerek ayrıca, saat çizme,  ileri ve geri sayı sayma testlerinin de uygulandığını anlattı. Karadağ, bu  testlerin içeriğinde kelime hatırlama, isimlendirme, oryantasyon, dikkat, bellek  gibi bilişsel fonksiyonların test edildiği kısımların yer aldığını bildirdi.
 
 Misafir konuşmacı İngiltere'den
 
Karadağ, üniversite bünyesinde bugüne kadar 500'ü aşkın iç  hastalıkları uzmanı yetiştiğini ve bu anabilim dalının Prof. Dr. Şeref Zileli  tarafından kurulduğunu anımsattı.
 
Prof. Dr. Zileli onuruna, HÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Göğüs  Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Kardiyoloji Anabilim Dallarınca  düzenlenen program kapsamında her yıl konferans ve paneller yapıldığını  vurgulayan Karadağ, ayrıca Hacettepe İç Hastalıkları Prof. Dr. Şeref Zileli  ödülleri verildiğini belirtti. Karadağ, 28 Şubat-2 Mart tarihlerindeki programda,  24. İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Kursu'nun da yer aldığını belirterek  toplantıya İngiltere'den Prof. Adrian Newland'ın da misafir konuşmacı olarak  katılacağını sözlerine ekledi.

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