Masa başı çalışanlar dikkat

BEL Okulu Programı haftasonu Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) gerçekleştirildi. Programda “Bel ağrıları ile başa çıkma prensipleri sunumu” Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Görevlisi Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman tarafından yapıldı. Bel ağrılarının grip, nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en sık doktora başvuru nedenleri arasında olduğunu söyleyen Karaman, 5 erişkinden 4’ünün yaşamlarının her hangi bir döneminde bel ağrısı ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Karaman, “Bel ağrılarının nedeninin başında omurganın yanlış kullanımı ve kötü vücut postürüne bağlı olarak ortaya çıkan yumuşak doku zorlanmalarıdır. Toplumda yaygın olan inanışın aksine gerçek bel fıtığı, bel ağrılarının sadece yüzde 5 gibi oldukça küçük kısmını oluşturur. Bel ağrıları açısından risk grubundaki kişiler yalnızca ağır bedensel aktivite ile çalışanlar değildir. Aynı pozisyonda uzun süre oturmak zorunda kalan masa başı çalışanları da en az ağır bedensel güç ile çalışanlar kadar bel ağrıları açısından risk altındadır. Bununla birlikte sedanter yaşam tarzına sahip olanlar, sigara ve alkol kullananlar, yoğun stres altındakiler, bel ve karın kasları güçsüz olanlar ve fazla kilolular da bel ağrısı açısından risk altındadır.

BEL OKULU NEDİR?

Mekanik bel ağrılarının tedavisinde ve önlenmesinde en etkin, en ucuz tedavi aracı günlük yaşam ve iş ortamında omurgayı ve vücudu doğru kullanabilmektir. Bu amaca doğrudan hizmet eden bel okulları, kişilerin omurga ve vücudunu tanımalarını sağlar. Bel okullarında bel ağrısı nedenleri, risk faktörleri, tedavi yöntemleri, düzgün duruş, düzgün oturma, ağırlık kaldırma, uzanma, yatma gibi günlük aktivitelerde beli ve vücudu doğru kullanma prensipleri, ev ve iş yerlerindeki temel ergonomik düzenlemeler uygulamalı olarak aktarılır. Bel okulları kapsamında uygulanan omurga eğitim programları sadece bel ağrılı hastalar ile sınırlandırılmamalıdır. Çocuklar, gençler ve henüz bel ağrısı ile karşılaşmamış erişkinler de düzgün vücut postürü, omurgayı koruma ve doğru kullanma prensipleri ve ergonomik düzenlemeler hakkında bilgilendirilerek toplumsal farkındalık arttırılmalıdır.

BEL VE OMURGA AĞRILARINDAN NASIL KORUNURUZ?

Günlük yaşam ve iş ortamında vücudunuzu, omurganızı doğru kullanın.

Ayakta ve otururken duruşunuza dikkat edin. Ağır eşyaları doğru bir şekilde kaldırın ve taşıyın. Doğru uzanın, doğru dönün, doğru öne eğilin

Yatağınızı kendinize uygun seçin, yatağa doğru şekilde girip çıkın.

Çalışma ortamı ve ekipmanlarınızın size uygun olmasına ve ergonomik düzenlemelere dikkat edin. Aynı pozisyonda uzun süre kalmamak için en az yarım saatte bir 5-10 dakika gibi kısa süreli mola verin. Kilo kontrolünü elden bırakmayın. Ayakkabı seçimine dikkat edin, kemik sağlığını destekleyen gıdaları tüketin. Düzenli egzersiz ve sporla kondisyonunuzu ve kaslarınızı güçlendirin. Ancak egzersiz ve sportif aktivitelerin her kişiye ve hastaya göre özel olarak planlanması gerektiğini unutmayın. Ayrıca tüm günlük yaşam aktivitelerinde olduğu gibi egzersiz ve sportif aktivitelerde de temel kuralın ağrı sınırları içerisinde yapılması gerektiğini unutmayın. Aktiviteler esnasında ağrınız başlar ise yapmış olduğunuz aktiviteyi sonlandırın. Ağır sırt çantası kullanmaktan kaçının. Özellikle gelişmekte olan çocukların sırt çantalarının seçimine ve taşıyacakları ağırlığın kendi ağırlıklarının yüzde 15’ini geçmemesine özen gösterin” dedi. Su içi aktiviteler ve yüzme tüm vücut ve omurga sağlığı açısından çok değerlidir. Bu nedenle Akdeniz sahilinde yaşayanlar olarak elinizdeki imkanları iyi değerlendirin. Deniz sezonundan olabildiğince yararlanın."

