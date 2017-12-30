Mandalina kabuğunun faydaları

ÜLKEMİZDE daha çok Akdeniz, Ege bölgesinde yetişen mandalina, vitamin ve mineral bakımından çok zengindir. İnce kabuklu veya kalın kabuklu türleri olan mandalina, insan vücudunun ihtiyacı olan C vitamini bolca içerdiği için özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde sıkça tüketilmesi gereken meyvelerdendir. 100 gram mandalina yaklaşık 43 kalori barındırır.

Bu yönüyle diyet yapanlar için mandalina, iyi bir tercihtir.

Mandalinanın Faydaları Nelerdir?

Mandalina, içeriğinde bulunan C vitamininden dolayı, karaciğer kanseri olma riskini azaltmaktadır. Geceleri uykusuzluk sorunu yaşayanlar, mandalina tüketirlerse gevşediklerini ve daha rahat uykuya daldıklarını göreceklerdir. Mandalina yüksek lif içeren bir meyvedir. Tokluk hissi vererek, sindirim sisteminin rahatlamasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir. Bağışıklık sisteminin güçlenerek, vücudun hastalıklarla daha rahat başa çıkmasını sağlar. Soğuk aylarda bol bol mandalina tüketerek, nezle ve grip gibi hastalıklara karşı daha dayanıklı olabilirsiniz.

Kalp ve damar sağlığına da iyi gelen mandalina, kötü kolesterol seviyesini düşürmekte ve kalbinizin daha sağlıklı çalışmasında yardımcı olmaktadır.

Mandalina Kabuğu ve Faydaları

Mandalinaları yedikten sonra, kabuklarını atmayın. Mandalinaların verdiği tıbbi faydaların hepsini ve daha fazlasını kabuklarından da alabilirsiniz. Bunu yapmak için mandalina kabuklarını, çay demler gibi çaydanlıkta sıcak suda haşlayarak çayını içebilir. Öğütücü makineden geçirerek ya da rendeleyerek tüketebilirsiniz. Ya da mandalina kabuklarının reçelini yapabilirsiniz. Mandalina kabuklarının faydası saymakla bitmez.

En önemlileri şunlardır:

Mandalina kabuğunun bileşenlerinde yer alan tangeritin maddesinin beyin tümörlerini küçülttüğü gözlenmiştir. Hazımsızlık, Kabızlık, Şişkinlik gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarını, içerdiği zengin lifler sayesinde azaltarak, sindirim sisteminizin düzenli çalışmasında etkin rol üstlenir. Mandalina kabuğu ile hazırlanan çaylar, kış aylarının korkulu rüyası olan nezle, grip , soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı şifa kaynağıdır.

Kötü kolesterolün düşürülmesini sağlayarak, kalp sağlığınızın korunmasına yardımcı olur.