Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
Mandalina kabuğunun faydaları
Mandalina kabuğunun faydaları
Erkekler için seks bu yaştan sonra tehlikeli
Erkekler için seks bu yaştan...
30 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
30 Aralık 2017 Yeni Alanya...

Mandalina kabuğunun faydaları

Turunçgiller familyasının üyelerinden olan mandalina, kış aylarında bolca tüketilen bir meyvedir.Peki mandalina kabuğunun faydalarını biliyor musunuz?

Mandalina kabuğunun faydaları

Turunçgiller familyasının üyelerinden olan mandalina, kış aylarında bolca tüketilen bir meyvedir.Peki mandalina kabuğunun faydalarını biliyor musunuz?

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:13
Mandalina kabuğunun faydaları
banner404

ÜLKEMİZDE daha çok Akdeniz, Ege bölgesinde yetişen mandalina, vitamin ve mineral bakımından çok zengindir. İnce kabuklu veya kalın kabuklu türleri olan mandalina, insan vücudunun ihtiyacı olan C vitamini bolca içerdiği için özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde sıkça tüketilmesi gereken meyvelerdendir. 100 gram mandalina yaklaşık 43 kalori barındırır.
Bu yönüyle diyet yapanlar için mandalina, iyi bir tercihtir.
Mandalinanın Faydaları Nelerdir?
Mandalina, içeriğinde bulunan C vitamininden dolayı, karaciğer kanseri olma riskini azaltmaktadır. Geceleri uykusuzluk sorunu yaşayanlar, mandalina tüketirlerse gevşediklerini ve daha rahat uykuya daldıklarını göreceklerdir. Mandalina yüksek lif içeren bir meyvedir. Tokluk hissi vererek, sindirim sisteminin rahatlamasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir. Bağışıklık sisteminin güçlenerek, vücudun hastalıklarla daha rahat başa çıkmasını sağlar. Soğuk aylarda bol bol mandalina tüketerek, nezle ve grip gibi hastalıklara karşı daha dayanıklı olabilirsiniz.
Kalp ve damar sağlığına da iyi gelen mandalina, kötü kolesterol seviyesini düşürmekte ve kalbinizin daha sağlıklı çalışmasında yardımcı olmaktadır.
Mandalina Kabuğu ve Faydaları
Mandalinaları yedikten sonra, kabuklarını atmayın. Mandalinaların verdiği tıbbi faydaların hepsini ve daha fazlasını kabuklarından da alabilirsiniz. Bunu yapmak için mandalina kabuklarını, çay demler gibi çaydanlıkta sıcak suda haşlayarak çayını içebilir. Öğütücü makineden geçirerek ya da rendeleyerek tüketebilirsiniz. Ya da mandalina kabuklarının reçelini yapabilirsiniz. Mandalina kabuklarının faydası saymakla bitmez.

En önemlileri şunlardır:
Mandalina kabuğunun bileşenlerinde yer alan tangeritin maddesinin beyin tümörlerini küçülttüğü gözlenmiştir. Hazımsızlık, Kabızlık, Şişkinlik gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarını, içerdiği zengin lifler sayesinde azaltarak, sindirim sisteminizin düzenli çalışmasında etkin rol üstlenir. Mandalina kabuğu ile hazırlanan çaylar, kış aylarının korkulu rüyası olan nezle, grip , soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı şifa kaynağıdır.
Kötü kolesterolün düşürülmesini sağlayarak, kalp sağlığınızın korunmasına yardımcı olur.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mandalina Kabuğunun Faydaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
Hepatit B çocukluk çağında bulaşırsa kronikleşme oranı yüksek!
Hepatit B çocukluk çağında bulaşırsa kronikleşme oranı yüksek!
Skolyoz hastalığında erken teşhis önemli!
Skolyoz hastalığında erken teşhis önemli!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim