Magnezyum eksikliğine bitter çikolata takviyesi

VÜCUT için en önemli minerallerden biri olarak kabul edilen magnezyum, insan vücudunda çok fazla bulunur. Vücuttaki asit-baz dengesini düzenleyen magnezyum, kas ve sinir sistemi için kalsiyumla birlikte olmazsa olmazdır. Tüm bunların yanı sıra kan basıncını düzenleyen, damar elastikiyetini sağlayan magnezyum hücre yenilenmesinde de görev alır. Beden ve beyin sağlığı için belirleyici bir rol üstlenen magnezyumun eksik olması durumunda ise çeşitli sorunlar meydana gelir. Hipomagnezemi olarak da adlandırılan bu durum, yorgunluktan kas ağrıları ve hatta astıma kadar birçok sağlık probleminin sinsi sebebi olarak görülür.



Magnezyum eksikliği neden ortaya çıkar?



Magnezyum eksikliğinin en büyük nedenlerinden biri değişen yaşam tarzımız ve bununla birlikte büyük bir değişime uğrayan beslenme tipidir. Giderek artan fast food tarzı beslenme, hazır ve paketlenmiş gıdalara olan ilgi, içme sularındaki magnezyum oranının düşürülmesi gibi nedenler eksikliğe yol açabilir.



Sürekli kramplar giriyor mu?



Magnezyum eksikliğinin en tipik belirtisi, kaslarda meydana gelen seğirme ve kramplardır. Magnezyum eksikliğine bağlı olarak gelişen kramplar ve kas seğirmeleri kişinin hiç beklemediği bir anda gelebilir ve ciddi ağrılara yol açabilir. Takviye edildikçe şikayetler azalsa da söz konusu yaşlılar olduğunda yapılan takviyeler sorunların çözümü için yeterli gelmeyebilir.



Huzursuz bacak sendromunun arkasındaki gizli sebep…



Kişinin dinlenme pozisyonuna girdikten kısa bir süre sonra her iki bacakta da uyuşma, karıncalanma, yanma, ürperme, çekilme gibi şikayetlerin oluşması durumuna huzursuz bacak sendromu denir. Özellikle de gece artan şikayetler kişinin uyuyamamasına ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Huzursuz bacak sendromunun gelişmesinde birçok neden olabilir ancak en önemli sebeplerden biri magnezyum eksikliğidir. Eğer kişiler gece uyutmayan ağrı şikayetleri yaşıyorsa mutlaka kan tahlili yaptırarak magnezyum değerlerine bakmalıdır.



Magnezyum eksikliğinin diğer belirtileri;



-Kalp çarpıntıları,

-Mide krampları,

-Yorgunluk,

-Uyku bozuklukları,

-Migren ağrıları,

-Denge bozukluğu,

- Vücutta seğirme ve tikler,

-Osteoporoz,

- Yüksek tansiyon,

-Dikkat eksikliği,

-Depresyon,

-Öfke kontrolünü sağlamada zorluk çekme,

-Unutkanlık.



Magnezyum eksikliği nasıl giderilir?



Magnezyum eksikliğinin mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Çünkü tedavi edilmedikçe birçok hastalığa davetiye çıkarır. Bunlar;



-Psikolojik hastalıklar,

-Kalp hastalıkları,

-Metabolik ve nutrisyonel hastalıklar,

-Astım,

-Parkinson,

-Multipl skleroz

-Alzheimer.



Magnezyum eksikliğinin giderilmesindeki adımlardan biri doktorun vereceği takviyelerdir. Eğer durum çok daha ciddiyse takviyeler tablet şeklinde değil doğrudan damardan verilir. Eksikliğin giderilmesinde kişiye de büyük iş düşmektedir. Tedavide doğru beslenme belirleyici bir rol üstlenmektedir.

Magnezyum eksikliği için tüketilmesi gereken besinler;



- Badem,

- Yer fıstığı,

- Tohumlar,

- Fındık,

-Kakao,

- Fasulye,

-Kepekli tahıllar,

- Avakado.