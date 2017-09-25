Limon suyunun yararları ve palavraları

Doğrular

Zayıflama: Düşük kaloriye sahip olan bu meyve tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı oluyor.

Yaraları iyileştirir: İçerisinde bulunan C vitamini, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi vitaminlerle cilde onarıcı etkiye sahip.

Bağışıklık: İçindeki C vitamini sayesinde hastalıklara karşı korur.

Kanseri önlemeye yardımcı olur: Antioksidan etkisi sayesinden kanserden korunmaya yardımcı olur.

Yanlışlar

Sindirim sistemi: Sindirim sistemine etkisi yoktur.

Sivilceler: Kolajen ve deri dokularının oluşumunda fayda sağladığı ve bazı bakteriler üzerinde antiseptik etkileri olmasına rağmen, sivilcenin ortadan kaldırılmasına yönelik bilimsel bir kanıt yoktur.

Neşeli yapar: Bununla ilgili bilimsel bir açıklama yoktur.