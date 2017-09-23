LİMON başlı başına bir şifa kaynağıyken limon kabuğu mucizesi göz ardı edilmekte. Oysa atalarımız vitamini kabuğunda diye boşuna dememiş. Limon kabuğunu içeriğindeki C vitamini, kalsiyum, potasyum ve zengin lif bakımından limon suyundan 5-10 kat daha zengindir. Ayrıca limon kabuğu içeriğinde limon yağı, sitrik asit, malik asit, hesperidin, pektin bulundurur.

Limon kabuğunun limon suyuna oranla sağlığınıza yararları:

-A ve C vitamini açısından daha zengindir.

-İçeriğindeki kalsiyum ve vitaminler kemik hastalıklarını önler.

-Kansere karşı savaşır.

-Kolesterol seviyesini düşürür.

-Diz ve eklem ağrılarını rahatlatır.

-Kandaki pH oranını dengeler.

Eklem ağrıları için limon kabuğu kürü:

Limon kabuğu mucizesi sayesinde diz ağrisindan kurtulabilirsiniz. Limon kabuğu kan damarlarını genişleterek rahatlatır ve iltihaba karşı savaşır. Bu sayede diz ve eklem ağrılarını yok eder.

Malzemeler:

-Sızma zeytinyağı

-2 Büyük limon

-Kapaklı bir kavanoz

-5 Adet okaliptüs yaprağı

-Temiz gazlı bez

Limon kabuklarını kavonoza yerleştirin ve üzerini kaplayacak kadar sızma zeytin yağı dökün. Okaliptüs yapraklarını üzerine yerleştirin. Kavonozun ağrını sıkıca kapatın ve 2 hafta beklemeye bırakın.

2 hafta sonra hazırladığınız karışımı ağrıyan bölgeye (diz,eklem) temiz bir gazlı bez ile sararak uygulayın. Bu uygulamayı gece yaparsanız tüm gece boyunca karışımın emilimi daha yüksek olacağından etkisi daha yoğun olur.

Zayıflamak için limon kabuğu mucizesi:

Sabahları limonun suyu içmenin kilo verdirici etkisi olduğunu duymuşsunuzdur. Fakat limon kabuğu suyunun daha etkili olduğunu biliyor muydunuz? Kaynamış limon kabuğu suyu kilo vermeye yardımcı olmakla kalmayıp bağışıklığınızı da güçlendiriyor.

Nasıl yapılır?

-4 Adet limonu iyice yıkayın ve ikiye bölün.

-İkiye böldüğünüz limonları bir tencereye yerleştirin ve üzerini biraz geçecek kadar içme suyu ekleyin.

-5 Dakika kadar kaynatın.

-10 Dakika soğumaya bırakın.

-Hazırladığınız bu suyu sabahları için.

Not: Tadını beğenmezseniz, karışımı içeceğiniz bardağa bir çay kaşığı bal ekleyin.