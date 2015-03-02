Lazer kanser nedeni

HEM cilt sağlığı için hem de estetik ve kozmetik tedavilerde lazer cihazları yaygın biçimde kullanılıyor. Ancak Türk Dermatoloji Derneği Genel Sekreteri Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu bu cihazların doktor kontrolü olmadan kullanılmasının ileri derecede cilt yanıklarına neden olabileceğini belirtiyor.

Lazer ve IPL cihazları, özellikle epilasyon, cilt gençleştirme, damarsal lezyonların tedavilerinde, cilt lekeleri, çil, siğil, yara izleri, cilt çatlakları, akne, gül hastalığı, mavi-yeşil dövmelerin çıkarılması, vitiligo, sedef, atopik dermatit gibi hastalıkların tedavisinde uygulanmaktadır. Ancak hekim kontrolünde yapılmayan lazer uygulamaları, özellikle ciltte ileri dereceye kadar ulaşabilen yanık, kalıcı iz ve lekelenmelere yol açabilmektedir.

BENLERE LAZER UYGULANMASI DERİ KANSERİNE NEDEN OLABİLİR

Bu uygulamalar, vücutta bulunan benlerin üzerine yapıldığında “deri kanseri oluşumu” gibi geri dönüşü olmayan yan etkiler oluşturabilir. Bu nedenle, lazer ve IPL’in derinin özellikleri konusunda tıbbi eğitimi olmayan kişiler tarafından tek başına, kontrolsüz şekilde yapılmaması önem taşımaktadır. Hekim kontrolünde yapılmayan uygulamalar, yan etkilerin oluşma olasılığını artırmaktadır.

AVRUPA’DA LAZER UYGULAMALARI HEKİMLERE EMANET

Doğru ve güvenilir bir tedavi programı ve uygulanacak cihazın tipine, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi veya dermatoloji uzmanlarının karar vermesi gerekmektedir. Hekim, ilk uygulamada uygulanacak enerji dozunun hastada yarattığı reaksiyonu gözleyerek, buna uygun olarak her hastaya özel cihaz, enerji dozu, uygulama sıklığı ve yöntem seçimi gibi kararlar vermektedir. Tedavi planlaması ve cihazın ayarları yapıldıktan sonra, uygulama “Hekim” veya onun gözetiminde “Güzellik Uzmanı / Estetisyen” tarafından yapılabilir.

Tedavi sonrasında hastanın takibi, Dermatoloji veya Plastik rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı bir hekim tarafından yapılmalıdır. Nitekim, Avrupa ülkelerinde de yasal olarak tüy dökmek için kullanılan lazer epilasyonunun dahi estetisyenler değil, yalnızca yetkili doktorlar tarafından uygulanmasına karar verilmiştir.

Lazer epilasyonunun estetisyenler tarafından kullanımı Fransa ve İsviçre’den sonra Lüksemburg’da da yasaklanmıştır. Bu yasağın tüm Avrupa ülkelerini kapsaması için çalışmalar devam etmektedir. Düzenlemeyle birlikte artık kırışıklık ve istenmeyen tüylerin azaltılmasında kullanılan lazerler yalnızca yetkili hekimler tarafından yapılabilecektir. Bakım merkezleri ve estetisyenler, artık lazer operasyonu işlemi yapamayacaktır.

TÜRKİYE’DE DE UYGULAMA HEKİMLERİN KONTROLÜNE BIRAKILDI

Ülkemizde de istenmeyen tüylerin yok edilmesinde yaygın olarak kullanılan IPL ve lazer tedavileri, yasal olarak sadece doktor diploması olan kişilerin ya da bu kişilerin gözetiminde çalışan eğitilmiş personelin yapabileceği tıbbi tedavilerdir.