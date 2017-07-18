‘Lazer ile sünnet riskli’

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Sağlık Araştırma ve Uygulama (SAUM) Merkezi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Opr. Dr. Selçuk Şahin, “lazer ile sünnet” diye bir kavram olmadığını belirterek, “Lazer kelimesinin cazibesine aldanmamak gerekir. Burada yapılan işlem elektrikle ısıtılmış bir havya ile sünnet derisinin çıkarılmasıdır. O bölgenin damarlanmasını bozduğu için sonrasında istenmeyen sonuçlar doğurabilir” bilgisini verdi. Şahin, sünnetin birçok hastalıktan koruyucu etkisi bulunan cerrahi bir operasyon olduğunu anlatarak, yenidoğan dönemindeki ilk 4 hafta içerisinde sünnet uygulanmasında herhangi bir sakınca olmadığını bildirdi. Selçuk Şahin, çocukların cinsel organlarını tanığı 2 ila 7 yaş arasında dönemde sünnetin uygun olmadığını vurgulayarak, bu yaş aralığında yapılacak sünnet benzeri bir işlemin çocuktaki etkilerinin diğer dönemlere göre daha fazla olduğunu kaydetti.