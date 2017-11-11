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Kuruyemişteki tehlikeye dikkat!

Yapılan araştırmalara göre kuruyemişlerin bir çok çeşidinin zararlı olduğu ortaya çıktı. İşte yapılan araştırmalar sonucunda kuruyemişlerin zararları ve neden olabileceği hastalıklar.

Kuruyemişteki tehlikeye dikkat!

Yapılan araştırmalara göre kuruyemişlerin bir çok çeşidinin zararlı olduğu ortaya çıktı. İşte yapılan araştırmalar sonucunda kuruyemişlerin zararları ve neden olabileceği hastalıklar.

11 Kasım 2017 Cumartesi 16:50
Kuruyemişteki tehlikeye dikkat!
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FINDIK ve badem sağlıklı beslenmek için bir çok kişinin diyet listesinde yer alıyor.  Ancak yapılan araştırmalar sonucunda fındık ve bademin son derece tehlikeli olduğu ve ölümcül hastalıklara neden olduğu ortaya çıktı. 
Araştırmaların sonucunda fındık ve bademin içerisinde Aflatoksin maddesi bulundu.Aflatoksin, insan sağlığı için tehlikeli bir toksindir.

Fındık ve bademde de görüldüğü iddia edilen aflatoksin maddesi ile ilgili üreticilerin dikkatli olması gerektiği açıklandı.
Çünkü bu madde ilerleyen zamanlarda, karaciğer kanserine neden oluyor, bağışıklığı zayıflatıyor,  kısırlık hatta sakatlıklara bile yol açabiliyor.
Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Faruk Ünyeli, aflatoksin maddesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünyeli, aflatoksinin fındıkta görülebileceğini ve uzun vadede ölümlere de neden olabileceğini hatırlatırken şöyle dedi: "Aflatoksin; bilinen en kanserojen maddelerinden birisidir.

Karaciğer kanserine neden olmasının yanı sıra bağışıklık sistemini zayıflatır, hormonal dengeyi bozar.
Kısırlık ve sakat ölümlere neden olur. Aflatoksinler özellikle Antep fıstığı, yer fıstığı, badem ve fındık gibi sert kabuklu ile kurutulmuş meyvelerde, buğday, arpa, pirinç, mısır, kırmızıbiber ve baharatlarda bulunur. Bölgemizde bulunan fındık en riskli ürünler arasındadır." Dedi.

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Kuruyemişteki Tehlikeye Dikkat!
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