Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112661
ALTIN
156.770
DOLAR
3.8159
STERLİN
4.9980
EURO
4.4446
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
Tırnağınızın şekline göre şüphelenmeniz gereken hastalıklar
Tırnağınızda dikey çizgiler varsa dikkat!
Instagram ve WhatsApp, Snapchat'i ikiye katladı!
Instagram ve WhatsApp, Snapchat'i ikiye...
banner468

Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!

Ceviz, badem, fındık, Antep fıstığı, ay veya kabak çekirdeği... Hepsi; doymamış yağ asitleri, posa, protein, vitamin ve minerallerden zengin ve hastalıklarla savaşmamıza yardımcı

Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!

Ceviz, badem, fındık, Antep fıstığı, ay veya kabak çekirdeği... Hepsi; doymamış yağ asitleri, posa, protein, vitamin ve minerallerden zengin ve hastalıklarla savaşmamıza yardımcı

02 Kasım 2017 Perşembe 17:18
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
banner404

KURUYEMİŞLER, yıllarca yüksek yağ içeriklerinden dolayı sağlıksız besinler olarak görüldü. Fakat son yıllarda bu görüş değişti. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Şabanoğlu Cansever, kuruyemişlerin sağlığımıza faydalarını anlattı...
Sağlıklı yağ asitlerini (doymamış yağ asitleri) yüksek oranda içermeleri, protein, posa, vitaminler (E vitamini, B6, folik asit, niasin) ve minerallerden (magnezyum, potasyum, bakır) zengin olmaları günlük beslenmede yer bulmalarını sağladı. Aynı zamanda içeriklerinden dolayı kilo kontrolünde, kardiyovasküler hastalıklarda, antidiyabetik ve antikanser beslenmede kullanılıyorlar. Ceviz, badem, fındık, Antep fıstığı, ay veya kabak çekirdeği, yer fıstığı... Hepsi; doymamış yağ asitleri, posa, protein, vitamin ve minerallerden zengin. Aynı zamanda hepsinin kalori içerikleri de yüksek. 
 
E VİTAMİNİNDEN ZENGİN  
Kuruyemişler, hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan B12 vitaminini içermeyip diğer B grubu vitaminlerden tiamin, riboflavin, niasin ve folik asitten, aynı zamanda E vitamininden zengindirler. Kendi içlerinde besin öğeleri bakımından farklılıklar olmasına rağmen aşağı yukarı 100 gramları 600 kalori civarındadır. Yetişkin bir kadının günlük 1600-1800 kaloriye, yetişkin bir erkeğin de 2000-2200 kaloriye gereksinimi olduğu göz önünde bulundurulduğunda; 600 kalori, yetişkin bir birey için ciddi bir kaloridir. Bu nedenle araştırmacılar günlük kuruyemiş tüketiminin ne kadar olması gerektiği konusunda epey çalışmışlardır.
 
Bazı kaynaklara göre bu miktar 28 gram, bazı kaynaklara göre ise 30 gramdır. 30 gram kuruyemiş aşağı yukarı 200 kaloriye denk gelmektedir. Bu nedenle kuruyemişler günlük tüketimde planlı bir şekilde yer almalıdır. Kalorileri her zaman için almak çok kolaydır fakat harcamak çok zordur. Sağlığımız için kavrulmamış yani çiğ olarak tüketilmelidirler. İşlem gördükten sonra yapılarının bozulacağını unutmamak gerek. Kuruyemişler proteinden zengin olmalarından dolayı zayıflama programlarında da tercih edilmektedirler. Zayıflama programlarında ara öğün olarak, bir avuç kadar veya 20-25 adet badem veya 20-25 adet fındık veya beş-altı adet ceviz içi önerilmektedir. İçerdikleri omega-3 ve kolesterol değerlerinin sıfır mg olması; kardiyovasküler hastalıklardan korunmada etkin bir rol almalarını sağlamaktadır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Yeni Yüzyıl ÜniversitesiKuruyemişCevizBademFındıkAntep FıstığıAy Veya Kabak çekirdeği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tırnağınızın şekline göre şüphelenmeniz gereken hastalıklar
Tırnağınızın şekline göre şüphelenmeniz gereken hastalıklar
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara dikkat!
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara dikkat!
Bunu sakın yapmayın! Çok tehlikeli...
Bunu sakın yapmayın! Çok tehlikeli...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim