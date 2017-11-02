Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!

KURUYEMİŞLER, yıllarca yüksek yağ içeriklerinden dolayı sağlıksız besinler olarak görüldü. Fakat son yıllarda bu görüş değişti. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Şabanoğlu Cansever, kuruyemişlerin sağlığımıza faydalarını anlattı...

Sağlıklı yağ asitlerini (doymamış yağ asitleri) yüksek oranda içermeleri, protein, posa, vitaminler (E vitamini, B6, folik asit, niasin) ve minerallerden (magnezyum, potasyum, bakır) zengin olmaları günlük beslenmede yer bulmalarını sağladı. Aynı zamanda içeriklerinden dolayı kilo kontrolünde, kardiyovasküler hastalıklarda, antidiyabetik ve antikanser beslenmede kullanılıyorlar. Ceviz, badem, fındık, Antep fıstığı, ay veya kabak çekirdeği, yer fıstığı... Hepsi; doymamış yağ asitleri, posa, protein, vitamin ve minerallerden zengin. Aynı zamanda hepsinin kalori içerikleri de yüksek.



E VİTAMİNİNDEN ZENGİN

Kuruyemişler, hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan B12 vitaminini içermeyip diğer B grubu vitaminlerden tiamin, riboflavin, niasin ve folik asitten, aynı zamanda E vitamininden zengindirler. Kendi içlerinde besin öğeleri bakımından farklılıklar olmasına rağmen aşağı yukarı 100 gramları 600 kalori civarındadır. Yetişkin bir kadının günlük 1600-1800 kaloriye, yetişkin bir erkeğin de 2000-2200 kaloriye gereksinimi olduğu göz önünde bulundurulduğunda; 600 kalori, yetişkin bir birey için ciddi bir kaloridir. Bu nedenle araştırmacılar günlük kuruyemiş tüketiminin ne kadar olması gerektiği konusunda epey çalışmışlardır.



Bazı kaynaklara göre bu miktar 28 gram, bazı kaynaklara göre ise 30 gramdır. 30 gram kuruyemiş aşağı yukarı 200 kaloriye denk gelmektedir. Bu nedenle kuruyemişler günlük tüketimde planlı bir şekilde yer almalıdır. Kalorileri her zaman için almak çok kolaydır fakat harcamak çok zordur. Sağlığımız için kavrulmamış yani çiğ olarak tüketilmelidirler. İşlem gördükten sonra yapılarının bozulacağını unutmamak gerek. Kuruyemişler proteinden zengin olmalarından dolayı zayıflama programlarında da tercih edilmektedirler. Zayıflama programlarında ara öğün olarak, bir avuç kadar veya 20-25 adet badem veya 20-25 adet fındık veya beş-altı adet ceviz içi önerilmektedir. İçerdikleri omega-3 ve kolesterol değerlerinin sıfır mg olması; kardiyovasküler hastalıklardan korunmada etkin bir rol almalarını sağlamaktadır.