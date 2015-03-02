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Kulaklarımız neden çınlar

Birçoğumuz zaman zaman kulak çınlaması yaşıyoruz. Kimi insan “Biri beni anıyor” diye kulak çınlamasını geçiştirirken kimi de yaşadığı çınlama nedeniyle günlük hayatında dikkat bozukluğu, uykusuzluk, sinirli olma hali gibi sıkıntılar yaşıyor. Bazı durumlarda hayatı çekilmez bir hale getiren kulak çınlamasının tedavisi mümkün

Kulaklarımız neden çınlar

Birçoğumuz zaman zaman kulak çınlaması yaşıyoruz. Kimi insan “Biri beni anıyor” diye kulak çınlamasını geçiştirirken kimi de yaşadığı çınlama nedeniyle günlük hayatında dikkat bozukluğu, uykusuzluk, sinirli olma hali gibi sıkıntılar yaşıyor. Bazı durumlarda hayatı çekilmez bir hale getiren kulak çınlamasının tedavisi mümkün

02 Mart 2015 Pazartesi 14:46
Kulaklarımız neden çınlar
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LİV Hospital Ankara Uzman Odyolog Nur Baykal, maskeleme tedavisi ve psikoterapik yaklaşımlarla çınlamanın nasıl tedavi ettiğini anlattı. 
Çınlama tedavisinde dünyada yeni bir yöntem olan Tinnitus Retraining Theraphy (TRT) tedavi yöntemini kullandığını söyleyen Uzman Odyolog Nur Baykal “Psikolojik faktörler çınlamanın algılanmasını artırmakta, hastalarda anksiyete, depresyon ve uyku bozukluğu gibi sorunlara yol açmaktadır. Bu durumda da psikoterapik yöntemler devreye girerek çınlama her yönüyle ele alınmaktadır ”dedi. Baykal, bu yöntem ile çınlamanın tamamen tedavi edildiğini söyledi.
ÇINLAMA ŞİDDETİ TESTLERLE BELİRLENİYOR


Altta yatan fizyolojik rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasıyla başlayan tedavi yönteminde çınlamanın şiddeti ve psikolojik etkilerinin belirlenmesi amacıyla bir dizi odyolojik test yapılır. Bu testler ile çınlamanın kişinin yaşam kalitesini ne ölçüde ve hangi durumlarda etkilediği net bir şekilde ortaya konur. Şiddet seviyesi 4 ayrı kademede yaşanan çınlamada, kişi, testler sonucunda hangi şiddet seviyesinde ise ona göre bir tedavi yaklaşımıyla ele alınır.
Değerlendirme sonucunda kişiye özel olarak ayarlanmış ses üreteçleri, maskeleme cihazları veya terapatik yaklaşımlarla kişiler tedavi edilir. Ses üreteçleri ve maskeleme cihazları çınlamanın daha az hissedilmesini sağlayan kişinin testler sonucunda saptanmış çınlama frekansına uyumlu  sinyal üreten  küçük cihazlardır. Beyin bu cihazlarla verilen akustik sinyallere günlük hayatta farkında olmadan yoğunlaştıkça çınlama sinyali gittikçe zayıf olarak hissedilmeye başlanır ve çınlamanın algılanması alışkanlık haline gelerek ve unutuluyor.
HER 10 KİŞİDEN 4'Ü BUNU YAŞIYOR


Ne yazık ki çınlama kişilerin yaşam kalitelerini oldukça olumsuz etkilemekte, uykusuzluk, dikkat eksikliği, sinirlilik gibi farklı rahatsızlıkların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Herkesin zaman zaman yaşadığı çınlama problemi her 10 kişiden 4’ünde yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek uykusuzluk, anksiyete, depresyon, dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, baş ağrıları gibi problemlere yol açmaktadır.
KULAK KİRİ ÖNDE GELEN SEBEPLER ARASINDA


Kulak çınlamasının altında çok basit nedenlerden, yaşamı tehdit edebilecek ciddiyetteki durumlara kadar pek çok mekanizma yer almaktadır. Çınlamanın nedeni pek çok durumdan kaynaklanabilir. İşitme kaybı, kulak kiri, enfeksiyonlar, şeker hastalığı, travmalar, tümörler hatta bazı ilaçlar bile çınlamaya yol açabilir. Öncelikli yapılması gereken altta yatan fizyolojik nedeni çözmektir. 

Kaynak:posta
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Son Güncelleme: 02.03.2015 13:49
Anahtar Kelimeler:
KulakçınlarHospital Ankara Uzman Odyolog Nur Baykal
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