Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir

DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi Kulak Buran Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kemal Vergili, kulak çınlamasının (tinnitus) poliklinikte çok sık karşılaşılan bir şikayet olduğunu, hastaların çınlamayı zil sesi, su sesi, makine gürültüsü gibi seslerle tarif ettiğini söyledi. Op. Dr. Mustafa Kemal Vergili, çınlamanın bir hastalık değil bulgu olduğunu ve sebebinin mutlaka araştırılmasının önemli olduğuna değindi.

Kulak çınlamasının objektif tinnitus ve subjektif tinnitus diye ikiye ayrıldığını anlatan Vergili "Objektif tinnitus hastanın duyduğu sesi hekim yada başkası duyabiliyorsa buna objektif tinnitus denir. Anevrizma, glomus tümörü denilen orta kulak damar hastalıkları, hipertansiyon gibi damarsal hastalıklar ve öztaki tüpü açıklığı, orta kulak kas spazmı ve çene eklemi bozukluğu gibi bazı kas sinir hastalıkları buna neden olur. En önemli özelliği kalp atımı ile ritmiktir. Tanısı için tomografi MR anjiografi gerekir. Subjektif tinnitus sadece hastanın duyduğu çınlamaya denir. Diğerine göre daha çok görülür. Sebebi bulmak daha zordur. Hastanın şikayetlerinin iyice dinlenmesi, tam KBB muayenesi ve işitme testleri yapılır. Kan tetkiki, tomografi MR gerekebilir. Yaşlılık sağırlığı, gürültüye bağlı işitme kaybı, tiroit hastalıkları, şeker hastalığı, kan yağ düzeyinin yüksekliği, MS, aspirin kullanımı, kafa içi tümörler, depresyon gibi nedenler subjektif tinnitusa yol açabilir" dedi.

Tedavide yapılması gerekenlere de değinen Op. Dr. Mustafa Kemal Vergili, "Çınlaması olan hastalarda ilk yapılması gereken hastalığın öyküsü, muayene ve tetkiklerle çınlamanın sebebini bulmaktır. Çınlamanın sebebine göre kulak yolundaki kirin veya yabancı cismin çıkarılması, ilaç etkileşiminde zararlı olan ilacın kesilmesi, gürültüden etkilenmede gürültüden kaçınılması, yüksek sesle müzik dinlenmemesi gibi basit önlemlerin yanında, kulak iltihabının veya orta kulak boşluğundaki sıvının tedavisi, kulak zarındaki deliğin cerrahi olarak onarımı, kulak kemiği içinde yer alan iltihabın cerrahi olarak temizlenmesi, otoskleroz hastalığında hastalıklı işitme kemikçiğinin protez ile değiştirilmesi, işitme siniri tümörlerinde cerrahi veya radyoterapi ile tedavi gibi daha kapsamlı tedaviler uygulanabilir. Ayrıca çınlama ile beraber işitme kaybı ve denge bozukluğu varsa yada tek taraflı ani işitme kaybı ve çınlama varsa hemen KBB uzmanına muayene olmaları gerekir" ifadelerini kaydetti.