Küba'daki kanser aşısı yüzyılın kandırmacası mı?

UZUN zamandır tartışılıyor, çok da merak ediliyordu... Umudunu aşıya bağlayan kanser hastaları tarafından... Küba'da bulunduğu söylenen "kanser aşısı" konusunda Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve Dr. Semir Beyaz'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve Semir Beyaz şunları söyledi:

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan: En büyük soru, bir ilaç bulduk ve bu ilaç kanseri yok etti, böyle bir şey var mı, bu saklanıyor mu? Bugün için böyle bir şey söz konusu değil, kanser tek bir hastalık değil. Bugün Küba'da geliştirilen herhangi bir aşı herhangi bir kanser hastasına katkı sağlar iyileştirir denilemez.Dr. Semir Beyaz: Hiçbir şekilde itimat edilmemesi gereken şeyler bunlar. Çünkü bilim gerçeklere dayalıdır ve gerçekler yayınlanır bilim camiasında, makaleler olur, bunların değerlendirme süreleri olur.

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan: Küba'da iddia edilen kanser aşısı, hiçbir uluslararası hiçbir bilimsel rehberde yer alamamıştır. evet yapılan çalışmalar küçücük bir hareket göstermiş gibidir, ancak baktığınızda, uzun soluklu alanda hiçbir hastanın işine yaramamıştır.

500’e yakın akademisyen ve genç kanser araştırmacısı katıldı Antalya'daki “Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi"ne... Önemli bilimsel çalışmalar paylaşıldı.

Yurt dışından da alanında isim yapmış onkologlar ağırlandı...

Küba'da geliştirildiği ileri sürülen aşı için ise uzmanlar, hastaları ve hasta yakınlarını uyardı...

Dr. Semir Beyaz: "Evini arabasını satıp Küba'ya gitmek isteyen insanlar var. benim buradan tavsiyem Türkiye'deki onkoloji uzmanlarına güvenin." dedi.

Uzmanlar, kanser tedavisinin büyük farklılıklar göstermediğine ve hastaların yaşadıkları yerde tedavi olmalarının önemine dikkat çekiyor..

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, "Bizler, hastanın bulunduğu ülkede, bulunduğu ilde, bulunduğu bölgede tedavi almasının ne kadar önemli olduğunu çok içten hissediyoruz. Bir hastanın yaşadığı yerde tedavi alması ne kadar önemli." diye konuştu.

Kaynak: Medyafaresi.com