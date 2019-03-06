Kozmetik ürünlerinde büyük tehlike

TÜRKİYE İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 2018 yılı İdare Faaliyet Raporu’na göre, çocuk kozmetikleri, dekoratif kozmetik ürünler, göz makyaj ürünleri, hizmet sunumunda kullanılan kişisel temizlik ve bakım ürünleri, tıraş ürünleri ve erkek kozmetikleri, duş ve banyo ürünleri ürün gruplarında toplam 875 denetim yapıldı. Bin 380 kozmetik ürünün 579’u ‘uygunsuz’, 64’ü ise ‘güvensiz’ olduğu belirlendi.

Bebek ıslak mendilleri güvensiz

Birgün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, tespit edilen 64 güvensiz ürünün; ıslak havlu, bebek ıslak mendili, cilt bakım kremi, katı pudra, allık, göz farı, yüz peelingi, cilt bakım maskesi, masaj kremi, parfüm, el sabunu, vücut losyonu, vücut jeli, nemlendirici bakım kremi, gül kremi, güneş koruyucu, saç bakım yağı, kaş-kirpik bakım serumu, cilt bakım sütü, yüz ve vücut temizleyicisi, yüz bakım ürünü, güneş kremi, serum, vücut kremi, masaj yağı ve masaj kremi, kil pudrası, saç bakım ürünleri, fondöten ürün gruplarından oluştuğu tespit edildi. Denetim sonucu, 2 milyar 630 bin 54 TL idari para cezası uygulandı.

İnternet sitelerine yasak

Kurum, denetimler kapsamında bin 949 adet tıbbi cihazın da denetimini yaptı. Denetlenen tıbbi cihazlardan 100’ünün “uygunsuz, 24’ünün güvensiz olduğu tespit edildi. 2 milyon 676 bin 526 TL idari para cezası kesilirken ürünler de toplatıldı. İnternetten ilaç satışı yapıldığı tespit edilen bin 839 internet sitesi erişime tamamen engellendi. 41 internet sitesi hakkında adli işlem yapılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Rapora göre, kuruma üretim ya da satış izni için 2018 yılında toplam 44 bin 503 ürün bildirim başvurusu yapıldı. 251 adet ürün kozmetik olmadığı gerekçesi ile reddedildi. 12 bin 206 adet ürünün ambalaj bilgisi ve ürün iddiaları kapsamında eksiklikleri olduğu belirlenirken 125 adet ürün ile ilgili Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’na ihbar yapıldı. Bin 283 adet ihraç amaçlı kozmetik ürünün 552’sine de ‘uygunsuz’ yazısı yazıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 13:20